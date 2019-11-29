Рынок недвижимости замедлил ход вслед за Росреестром

Росреестр устранил сбой в работе системы, а проблемы все равно остались. Все операции с недвижимостью практически заморожены: служба выдает выписки и вносит изменения в ЕГРН с большими задержками. Сильнее всего пострадало Подмосковье — регистрация прав собственности там может занять несколько месяцев. И все это накануне уплаты налогов. Что происходит с Росреестром? Об этом Иван Корякин.

Проблема с выпиской из ЕГРН – это то, что лежит на поверхности. Да, вместо трех дней, придется ждать вдвое дольше, но куда неприятнее вносить изменения. Отведенные законом две недели растягиваются на полтора месяца, как, например, у москвича Владимира: «Естественно, при подаче в документах указан срок — в течение 15 рабочих дней с момента подачи. Но сотрудники МФЦ сообщают сразу, что из-за сбоя в системе Росреестра документы будут готовы позднее. В моем случае процесс занял в районе месяца, но хорошо, что хотя бы на сайте МФЦ есть возможность отслеживать статус заявки, по которой можно посмотреть, готовы ли документы».

Так происходит с начала осени. Эта неделя стала особенно неприятной не только для физлиц, но и для бизнеса. Рынок недвижимости вынужден тормозить вслед за сайтом Росреестра, говорит руководитель агентства «Бест-недвижимость» Григорий Полторак: «Все попытки посмотреть информацию онлайн, выдают ошибку 503 — не найдена информация. Такое впечатление, что это проблема “железа”, похоже, какие-то сервера отваливаются. Приходят клиенты, приносят документы на объект недвижимости, мы хотим проверить, актуальны они или нет, и сделать это фактически не можем. Любой вопрос откладывается на несколько дней. Я не могу сказать, что это за катастрофа, но, конечно же, в работе она сильно мешает».

Самые серьезные задержки в Московской области: Красногорск, Одинцово, Мытищи,— покупатели квартир в новостройках не могли и не могут оперативно зарегистрировать право собственности. Кому-то не удалось продать или купить жилье. То же самое коснулось и коммерческих помещений.

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Причина, действительно, в «железе». Росреестр объяснил это техническим сбоем. Собеседник “Ъ FM” в Российской гильдии риелторов добавил, что в Росреестре еще и сократили зарплаты несколько лет назад. Но сбой, заявили в службе, устранен. А проблемы остались, говорит адвокат Содружества земельных юристов Денис Литвинов: «Мы сталкиваемся сейчас с абсолютно нелепыми, необоснованными отказами или приостановлениями регистрационных действий, когда, в общем-то, в тексте либо не написано ничего, либо написана какая-то несусветица.

Сотрудники Росреестра ссылаются на завал, образовавшийся в связи с сентябрьским и октябрьским коллапсом».

И все это происходит накануне дедлайна по уплате налога на имущество, а ведь он зависит от кадастровой стоимости, которая привязана к неработающему реестру. И даже если его запустят до конца месяца, разгрузить очередь ведомство не успеет — оно само отвело на это пять дней. В начале года Росреестр критиковала Счетная палата. Служба не смогла вовремя перейти на информационную систему ЕГРН — это должно было произойти еще в августе прошлого года.