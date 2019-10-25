Ипотечное жилье станет легче продать

Россиянам хотят разрешить самостоятельно продавать ипотечное жилье. О совместной с Центробанком проработке инициативы рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Документ даст дополнительные возможности владельцам квартир. Сейчас часть недвижимости, приобретенной в ипотеку, продается на специальных торгах. Эта процедура обычно снижает стоимость жилья, а заемщики вынуждены еще и платить дополнительные комиссии.

Чаще всего квартира попадает на торги, если человек не может выплачивать ипотеку по ней. Остальные уже сейчас самостоятельно совершают сделки, и этот рынок растет, рассказала “Ъ FM” вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Векшина. Похоже, депутаты решили узаконить текущую практику, добавила она: «Банки разрешают спокойно проводить такие сделки. Поправка, которую Яровая предлагает, как раз касается имущества, подлежащего обязательной продаже через торги. Рынок активный, сейчас продается очень много залоговых квартир, и сделки делаются совершенно спокойно».

Закон о продаже ипотечного жилья необходим, соглашаются опрошенные “Ъ FM” эксперты. Сейчас не прописаны правила, которые гарантировали бы права участников сделки. Москвичка Наталья самостоятельно выставляла на продажу квартиру, приобретенную в кредит. По ее словам, сейчас приходится полагаться только на честность покупателя: «Распространенная схема продажи квартиры, которая была куплена в ипотеку, — это найти покупателя самостоятельно либо через риелтора и договориться напрямую с покупателем о том, что частично сумма, которую просишь за квартиру, идет на погашение ипотеки, а частично — ты получаешь сумму наличными, переводом и так далее.

Схема рискованная как для покупателя, так и для продавца, потому что пока на квартире висит обременение.

То есть пока твоя ипотека не будет погашена, Росреестр не сможет выдать документ о том, что один собственник квартиру отдал — второй получил. Как это происходит в жизни? Частично: человек приходит в банк, гасит за тебя твою ипотеку, после этого происходит очень долгий процесс регистрации сделки в Росреестре. И только после того, как сделка была зарегистрирована, человек получил остаток средств, которые до этого момента хранились в ячейке. Пока сделка не зарегистрирована, условный владелец этой квартиры может прибежать в Росреестр и сказать, что передумал, и все. На руках у человека есть условная расписка, что он потратил свои личные деньги на погашение ипотеки.

Есть риски и у продавца — ему ипотеку-то погасили, а вот дадут ли остаток денег, тоже большой вопрос»

При совершении сделок с ипотечным жильем заемщики обычно теряют часть прибыли, отмечают аналитики. Во-первых, потому что квартиры продаются ниже рыночной стоимости. Во-вторых, потому что предстоящая сделка не способна компенсировать выплаченные за ипотеку проценты.

В ближайшее время условия для подобных сделок будут ухудшаться, отмечает президент группы компаний RWAY Александр Крапин: «Уже пять лет рынок жилья находится в депрессии, и цены реальных сделок медленно снижаются в связи с тем, что снижается покупательная способность домохозяйств по среднемедианным показателям. Я не уверен, что много выиграют продавцы. Вот на растущем рынке это будет давать какие-то ощутимые прибавки продавцу, а на стагнирующем, — я думаю, что все равно, наверное, можно будет получить чуть выше цену, чем на конкурсе».

По предложению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, если человек не смог самостоятельно продать ипотечное жилье, то после банк вправе выставить жилплощадь на торги.

Анна Пестерева