«Между обществом и властью растет забор секретности»

На днях Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по российскому допинговому скандалу, но его итог в значительной степени предрешен — на две ближайшие Олимпиады Россия опять не поедет как национальная команда. Страна лишится большинства международных соревнований. Как написали коллеги, нас ждут «четыре года позора». Журналист Виктор Лошак — о том, кому же мы всем этим обязаны.

Произошедшее с российскими спортсменами и допинговыми контролерами не просто тяжело ударяет по судьбам тысяч спортсменов и тренеров, но и больно задевает любого гражданина, относящегося с уважением к собственной стране. Унизительный скандал с российским спортом разворачивается на наших глазах и вызывает уже лишь один вопрос: почему до сих пор мы не знаем обстоятельств случившегося и имен тех, кто фальсифицировал и подменял допинг-пробы?

Я неплохо знаком с великим хоккеистом и в прошлом спортивным министром Вячеславом Фетисовым. Этого скалу-защитника никак не назовешь нервным. Что же сверхъестественное должно было произойти, чтобы он высказался: «Мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта». Действительно, кто-то будто задался целью вину частных лиц или организаций переложить на государство. И международные спортивные органы отреагировали на эту трусливую политику — накачка спортсменов допингом и сокрытие этих проделок названы «российской государственной политикой». Возможно, все идет от того, что мы сами не знаем, как к разоблаченным в применении допинга спортсменам и тренерам относиться. Что это — шалость, преступление, подвиг во имя величия родины?

Если за допинг чемпиона лишают олимпийской медали, он может продолжать оставаться депутатом Госдумы от правящей партии или такой “герой” портит и так не самый прекрасный ее имидж?

Еще в сентябре глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус публично рассказал о случившемся: переданные из Московской лаборатории во Всемирную антидопинговую организацию (WADA) данные за 2012-2015 годы были подменены. И это произошло в тот момент, когда не улегся еще прошлый грандиозный допинговый скандал, в результате которого немало российских спортсменов было дисквалифицировано, возможно, и с перебором, а сборная участвовала в Олимпийских играх под нейтральным флагом. После слов Гануса о том, что те, кто принял решение об изменении базы данных, даже не смогли оценить последствия, возник вопрос: кто же эти люди?

Сейчас скандал достиг своего апогея.





В его информационную воронку, можно сказать, втянута вся страна, а обстоятельств случившегося и имен героев мы так до сих пор и не знаем. Кто фальсифицировал пробы: спортивные начальники, спецслужбы, Следственный комитет, надолго опечатывавший лаборатории? В Москве кому-то, видимо, кажется, будто секретность спасет лицо власти и конкретных деятелей. Но все происходит наоборот — в своем раздражении неосведомленные люди обращают взгляды на самый верх.

Почему ответственность за допинговый кризис возложили на российские власти Читать далее

Все вспоминают, какими темпами между обществом и властью растет забор секретности. Бюджет формируется из наших налогов, но четверть его засекречена. Засекречивается неоправданно дорогая недвижимость важных чиновников, судебные слушания дел расхитителей в погонах и без, множество тендеров. Список этот можно продолжать — вплоть до реконструкции лагеря «Артек». Обо всем этом стоит вспомнить, когда «Левада-центр» обнародует количество опрошенных, считающих, будто в России интересы власти и общества не совпадают. Так думает 72%. И это уже разговор не об играх.