В законопроект о домашнем насилии добавили обязанность НКО по примирению

В итоговой версии законопроекта о домашнем насилии появилась обязанность некоммерческих (НКО) и общественных организаций содействовать примирению жертвы и виновника насилия, пишет РБК со ссылкой на документ, который пока еще не внесли в Госдуму. Кроме того, в законопроекте решили оставить три угрозы насилия — физическое и психическое страдание, а также имущественный вред. По данным “Ъ”, в Кремле считают, что в тексте нужно оставить только физическое насилие.

Законопроект о семейно-бытовом насилии разработала группа сенаторов. В итоговой версии документа появились нормы по примирению жертвы и виновника насилия. Кроме этой работы НКО и общественные организации должны будут заниматься выяснением и устранением причин насилия и проводить индивидуальную работу с нарушителями.

Устанавливается, что семейно-бытовое насилие — это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаков иных правонарушений. По данным “Ъ”, в Кремле считают, что в этом понятии нужно оставить упоминание только физического насилия.

В документе решили оставить введение охранного ордера — предписания, которое выдают жертве. Благодаря ордеру виновнику насилия будет запрещено контактировать с пострадавшим лицом, в том числе по телефону или через интернет. Если эти меры не помогут, то участковый может обратиться в суд. Предполагается, что в таком случае виновника могут обязать пройти психологическую программу, покинуть место совместного жительства с жертвой или передать ей ее имущество и документы.

Подробнее о законопроекте о домашнем насилии — в материале “Ъ” «За домашними тиранами присматривает Кремль и Белый дом».