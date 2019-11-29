«Сибэнергоуголь» потребовали признать банкротом из-за долга в 302 млн рублей

Кузбасская компания «Евротэк» подала в арбитражный суд Кемеровской области иск о признании банкротом угольной компании «Сибэнергоуголь». Сумма исковых требований составила 302,2 млн руб. Дата рассмотрения заявления судом пока не назначена.

В начале ноября иск о банкротстве «Сибэнергоугля» подал торговый дом «Трак», сумма задолженности — 1,3 млн руб. На прошлой неделе суд вернул заявление истцу, так как оно было подано с нарушением требований, установленных законом о банкротстве.

ООО «Сибэнергоуголь» ведет свою деятельность с 2001 года. Предприятие являлось правопреемником ОАО «Разрез Листвянский», дочерней компании холдинга «Кузбассразрезуголь», в части прав и обязанностей, установленных лицензией на добычу каменного угля в Новокузнецком районе Кемеровской области.

В июле владельцем 100% в ООО «Сибэнергоуголь» стало московское ООО «Ф-сервис». Ранее 99% в компании владело ООО «Сибуголь», находящееся под контролем швейцарской Sib Coal AG.

Оксана Павлова