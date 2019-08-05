«Сибэнергоуголь» построит обогатительную фабрику в Кузбассе к 2021 году

«Сибэнергоуголь» планирует к 2021 году построить углеобогатительную фабрику в Кемеровской области с объемом инвестиций 3 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Игоря Доденко. Мощность переработки составит 3 млн т угля в год.

Предприятие будет выпускать на фабрике PCI-угля, востребованного в металлургии. По данным агентства, компания намерена направить на разработку проектных решений около 300 млн руб., еще 160 млн руб. — на строительство дороги в Новокузнецком районе Кемеровской области. В 2019 году «Сибэнергоуголь» рассчитывает сохранить уровень добычи угля в размере 1,5 млн т, уточняет правительство региона.

ООО «Сибэнергоуголь» ведет свою деятельность с 2001 года. Как сообщалось ранее, в июле этого года в компании произошла смена собственников — владельцем 100% в уставном капитале «Сибэнергоугля» стало ООО «Ф-сервис» (Москва). С января 2019 года ее доля составляла 1%, основным владельцем (99%) было ООО «Сибуголь», находящееся под контролем швейцарской Sib Coal AG.

Оксана Павлова