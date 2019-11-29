Фридман обвинил бывшего главу компании Zed WorldWide в фальсификации документов

Михаил Фридман подал иск в отношении основателя и бывшего главы испанской технологической компании Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета. Российский миллиардер подозревает господина Переса-Долсета в фальсификации документов, на основании которых испанская прокуратура начала расследование против россиянина, обвинив его в намеренном разорении Zed WorldWide.

Господин Фридман обратился в суд Мадрида, сообщает «РИА Новости». Представители бизнесмена утверждают, что Хавьер Перес-Долсет с целью «ввести в заблуждение прокуратуру, судебную полицию и, в конечном итоге, суд, предоставил по крайней мере три фальшивых документа». Представители Михаила Фридмана обвинили экс-главу Zed WorldWide в фальсификации частных документов, попытке процессуального мошенничества, использовании поддельных частных документов.

Документы, которые адвокаты россиянина называют фальшивыми:

записка от 16 октября 2014 года, отправленная тогдашним гендиректором «Билайна» Михаилом Слободиным некоему «С. Соколову», который в полученных судом документах назван сотрудником «Вымпелкома», хотя такого сотрудника в компании не было;

электронное письмо господина Слободина в адрес «С. Соколова» от 15 марта 2015 года;

служебная записка Михаила Фридмана бывшему гендиректору «Вымпелкома» Антону Кудряшову от 29 мая 2013 года.

В упомянутых документах приведен ряд фактов с намерением приписать Михаилу Фридману «знание об указанных фактах, которых в действительности у него не было», утверждают представители миллиардера. «Долсет предоставил эти документы с целью возбудить уголовное дело против господина Фридмана и остальных лиц, затронутых указанными документами»,— отмечается в иске.

Основатель Zed WorldWide намерен подать встречный иск, сообщает газета El Espanol со ссылкой на источники. По их словам, господин Фридман в своем иске «упускает, что предполагаемый автор ложных документов Михаил Слободин находится в международном розыске» и его местонахождение неизвестно с 2016 года. Представители испанского бизнесмена хотят добиться, чтобы господин Слободин дал показания в суде.

Напомним, по версии испанских властей, подконтрольный Михаилу Фридману «Вымпелком» внезапно изменил контракты с российской «дочкой» Zed WorlWide, и испанская компания потеряла значительную часть выручки. В июне 2016 года она подала на банкротство, а через четыре месяца миллиардер предложил купить этот бизнес за €20 млн, но сделка не состоялась. В октябре 2019-го стало известно, что антикоррупционная прокуратура Испании судебные органы вызвать российского бизнесмена на допрос.

Как судебное разбирательство повлияет на бизнес Михаила Фридмана, читайте в материале “Ъ FM”.