ВТБ открыл бюджету депозит

Портфель депозитов и прочих средств, которые ВТБ привлек от Федерального казначейства, субъектов РФ и органов местного самоуправления, достиг 2 трлн руб. Это абсолютный рекорд за всю историю банковского сектора. Бюджетные средства обходятся банку намного дороже, чем клиентские, но другого выбора у него нет. По словам экспертов, занять такие объемы у населения затруднительно из-за снижения их доходов, займы у корпоративных клиентов чреваты взвинчиванием ставок.

Согласно отчетности на 1 ноября, ВТБ в октябре увеличил портфель привлеченных бюджетных средств на 286 млрд руб., до 1,95 трлн руб. В результате по этому показателю он обошел Сбербанк (1,83 трлн руб.), попутно установив абсолютный рекорд за всю историю банковского сектора. В ВТБ заявили, что банк «привлекает средства федерального и местных бюджетов в рамках обычной деятельности по управлению ликвидностью, исходя из стоимости и срока предлагаемых ресурсов». Ликвидность банка находится в сбалансированном состоянии, что подтверждается высокими нормативами ликвидности.

1,95 триллиона рублей составил объем привлеченных бюджетных средств банком ВТБ на 1 ноября

Временно свободные средства бюджета размещаются на депозитных аукционах казначейства на рыночных условиях, поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. По ее словам, с учетом существенного объема и короткого срока размещения средств бюджета (один лот составляет 150–350 млрд руб.), а также наличия требований к надежности пул для участия в аукционах ограничен крупнейшими банками. Такое фондирование обходится банкам намного дороже клиентских средств. Например, средневзвешенная стоимость привлечения депозитов и остатков на счетах физлиц и юрлиц в крупных банках составляет примерно 4–5% годовых, утверждает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. «Средства казначейства дорогие — на уровне ставки RUONIA, примерно 6,5% годовых,— поясняет господин Порывай.— Однако привлекать в ЦБ еще дороже (около 7,5% годовых.— “Ъ”)». Поэтому особого выбора у крупных кредитных организаций нет. По словам эксперта, прирост депозитов физлиц в этом году очень низкий из-за снижения реальных доходов населения. Медленно растут и депозиты юрлиц. Повышать ставки по депозитам банки не могут, поскольку впоследствии произойдет переоценка всего депозитного портфеля.

Средства Федерального казначейства — это фактически клиентские средства, изъятые государством по бюджетному каналу в виде налогов из банковской системы, поясняет директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин. «Чем профицитнее бюджет, тем меньше денег у клиентов, тем меньше ликвидности в банковской системе,— уточняет он.— Сейчас в связи с определенными задержками в расходовании средств они оседают на счетах казначейства». Если же крупнейшие банки пойдут на рынок депозитов, то из-за конкуренции ставки могут сильно вырасти. По словам господина Лякина, объемами заимствований, как у Сбербанка или ВТБ, ставки «можно поднять даже выше ключевой ставки» (в настоящее время — 6,5%). Поэтому решение ВТБ занять в казначействе вполне прагматичное, считает Алексей Лякин.

Впрочем, банки сейчас в основном привлекают средства, чтобы направить на розничное кредитование. Если кредитовать «первый эшелон» (корпоративных клиентов с кредитным рейтингом на уровне суверенного) не очень выгодно из-за низкой маржинальности, то розничный кредитный портфель растет быстрыми темпами, обращает внимание Денис Порывай. То есть, по его словам, даже дорогие средства казначейства банки «отбивают» через кредитование населения. Алексей Лякин обращает внимание также на то обстоятельство, что в конце года у банков сезонно растет кредитный портфель, на что нужна дополнительная ликвидность, чтобы его профондировать. И банки стараются «пережить» декабрь так, чтобы не вызвать резкий рост стоимости корпоративных депозитов. В последних же числах года ситуация резко улучшается, потому что бюджет начинает активно расходовать средства и они поступают в систему, улучшая ликвидность.

Виталий Солдатских