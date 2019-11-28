Воронежский авиазавод проведет техобслуживание Ил-96-300 для управделами президента

ФГБУ «Специальный летный отряд “Россия”» управделами президента РФ определило подрядчика для выполнения работ по техобслуживанию базирующегося в московском аэропорту «Внуково» самолета ИЛ-96-300 №RA-96019. Согласно документам закупки, контракт стоимостью 372,2 млн руб. достался ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в ОАК). В эту сумму включен весь объем выполненных работ по техобслуживанию, дополнительные работы, работы по выполнению бюллетеней промышленности, замена комплектующих иностранного производства, отработавших свой ресурс агрегатов, услуги по взвешиванию и наземному обслуживанию воздушного судна и другие работы. Все они должны выполняться на территории ВАСО и быть закончены к июню 2020 года.

Мария Старикова