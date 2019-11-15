Жилье в Придачу

Как стало известно „Ъ”, воронежский девелопер Эдуард Краснов планирует реализовать проект жилого микрорайона на территории порядка 20 га на окраине Воронежа стоимостью 10 млрд руб. В течение десяти лет на участке может быть построено около 200 тыс. кв. м жилья с сопутствующей социальной и рекреационной инфраструктурой. Несмотря на соседство с аэродромом экспериментальной авиации Придача воронежского авиазавода (ВАСО), утвержденные в 2018 году подзоны приаэродромных территорий (ПАТ) позволили девелоперу запроектировать 9–17-этажные дома и соцобъекты фактически в зоне подлета.

Несколько участков в границах улиц Остужева и Минской в левобережной части Воронежа до 2020 года планируется перевести из производственной и коммунально-складской зоны в зону многофункциональной общественно-деловой застройки (ул. Остужева, 52ш). Об этом говорится в постановлении мэрии о проведении публичных слушаний. Речь идет о преимущественно свободных от строений участках (на одном из них построен склад) общей площадью 5,9 га, а также смежной с ними территории в 5,1 га. Согласно документам участки арендует ООО «ВЗМП Каспий». Концепция освоения территории предусматривает «развитый современный городской микрорайон» со школой на 1,5 тыс. мест и детсадом на 280 мест, а также спортклубы, которых нет в близлежащих жилкомплексах.

Реализацией проекта займется девелопер Эдуард Краснов, готовящийся выкупить несколько участков. По словам господина Краснова, в целом под проект может быть задействована территория площадью более 20 га. В рамках первой очереди девелопер планирует построить около 25 тыс. кв. м жилья, школу и детсад. «Всего может быть построено около 200 тыс. кв. м жилья с коэффициентом плотности 1,2», — пояснил Эдуард Краснов. Весь микрорайон будет разбит на шесть кварталов с индивидуальными концепциями по 30 тыс. кв. м жилья каждый «с единой инфраструктурой, объединяющей новый микрорайон и обеспечивающей ближайшие микрорайоны необходимыми соцобъектами».

Высотность жилья составит 9–17 этажей, а объем инвестиций — 9–10 млрд руб., включая вложения в строительство школы (заявку на федеральное софинансирование объекта планируется подать до мая 2020 года). Высотность проекта, по словам инвестора, определяется согласованным ВАСО документом о ПАТ, который позволяет на части участков возвести 9 и 17 этажей. «До принятия аэродромом документа по ПАТ строить жилье на участке не планировали, — признался девелопер. — Территория могла использоваться под склады и производство». В зонах с более ограниченной высотностью планируется «посадить», в частности, трехэтажную школу, центр досуга (пять этажей), стадион и скверы, рассказал Эдуард Краснов.

В документах мэрии говорится, что рассматриваемая территория «частично расположена в зоне подлета к аэродрому» и «предложения по этажности планируемой застройки, принятые в концепции развития территории, соответствуют всем необходимым требованиям и ограничениям». Пресс-служба мэрии Воронежа не смогла оперативно предоставить комментарий „Ъ”, вице-мэр по градостроительству Владимир Левцев и глава регионального управления строительной политики Олег Гречишников были недоступны для комментариев.

На территории воронежской агломерации размещены три аэродрома: государственный военный Балтимор, Придача и гражданский международный аэропорт Воронеж. Их ПАТ распространяются на участки в границах облцентра, а также на части пригородных территорий Семилукского и Рамонского районов. Но из всех трех воздушных гаваней, попавших под действие ФЗ-135 о совершенствовании порядка использования в ПАТ санитарно-защитной зоны (определяет подзоны, регламентирующие параметры застройки и их границы), ПАТ согласовало только ВАСО. Наиболее масштабным проектом, на который ВАСО накладывало ограничения по этажности, был проект местного ДСК на улице Ленинградской, который предусматривал возведение 17-22-этажных зданий. После принятия ПАТ высотность по Ленинградской ограничили 50 м.

С точки зрения объективного влияния авиационного шума и безопасности такое размещение жилого объекта недопустимо, считает гендиректор ООО «Центр экологической безопасности» Михаил Картышев. Он пояснил, что в соответствии с принятым Минпромторгом документом седьмая и последняя подзона Придачи, которая должна была ограничивать застройщиков, установлена по периметру аэродрома и на застройку даже смежного с ним участка не влияет. «Грубо говоря, по документам самолеты не вылетают за границы аэродрома, исчезая за забором, зона глиссады игнорируется, — отметил эксперт. — Конечно, эта территория должна войти в седьмую подзону и там должны быть установлены ограничения на размещение жилых объектов».

Отметим, что аэродром Придача не занимается коммерческой деятельностью по отправке и приему пассажиров. Но он нередко оказывает услуги по обеспечению перелетов воздушных судов по согласованию с различными ведомствами федерального уровня, а также используется для испытаний новых самолетов.

Ирина Лобанова