В Краснодаре скончался знакомый Цапкам бывший начальник полиции Кущевского района

Тело бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько было обнаружено в его доме в кубанской столице с признаками насильственной смерти. Об этом пишет “Ъ-Юг” со ссылкой на собственные источники. В правоохранительных органах Краснодарского края “Ъ-Кубань” не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть инцидент. «КП-Кубань» сообщает о том, что причиной смерти экс-полицейского могло стать самоубийство, он якобы страдал серьезным заболеванием.

Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, после чего возглавлял отдел внутренних дел в Абинском районе. Финько, согласно показаниям свидетелей по делу о банде Цапков, считался покровителем кущевской ОПГ, в первые же дни после его назначения ему якобы подарили Mercedes, после чего участники группировки обращались к полицейскому в любое время для решения проблем. Бывший начальник РОВД по Кущевскому району Павел Корниенко рассказывал в интервью «Русскому репортеру», что Владимир Финько «получал вторую зарплату из общака и даже не скрывал этого».

Дмитрий Михеенко