Бывший начальник Кущевского РОВД найден мертвым в Краснодаре

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти Владимира Финько, бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края, сообщил источник в силовых структурах. Тело мужчины было обнаружено в его доме в Краснодаре, по предварительным данным, имеются признаки насильственной смерти, уточнил собеседник “Ъ-Юг”.

Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе. Его фамилия фигурировала в материалах СМИ, выходивших задолго до массового убийства в доме Аметовых: предшественник Финько на должности начальника ОВД Павел Корниенко напрямую обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка.

В 2005 году Галина Крошка, ректор Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института, расположенного в станице Кущевская, а также группа студентов обратились к властям Краснодарского края с просьбой защитить их от «цапковских». В ходе проверки этого заявления были выявлены нарушения со стороны правоохранительных органов, в отношении Владимира Финько было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, однако его уголовное вскоре преследование было прекращено, и господин Финько продолжил служить в МВД до выхода на пенсию.

По неофициальной информации, в последнее время Владимир Финько страдал тяжелым заболеванием.

Сергей Иванов