По факту сноса усадьбы под Воронежем возбуждено уголовное дело

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело по факту сноса находившейся под охраной государства «Усадьбы Олениных» в Рамонском районе региона. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в прокуратуре региона, надзорное ведомство уже подтвердило законность постановления районного отдела МВД о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения объектов культурного наследия народов РФ (ч. 1 ст. 243 УК РФ, максимальное наказание – три года лишения свободы). В прокуратуре напомнили, что 25 октября в областное управление по охране объектов культурного наследия поступило сообщение о сносе экскаватором усадьбы Олениных в селе Староживотиное Рамонского района. «Сейчас по делу проводятся следственно-оперативные действия»,- добавили в ведомстве.

По данным «Ъ-Черноземье», причиной сноса ветхой усадьбы постройки XVIII-XIX веков могла стать ошибка машиниста экскаватора. По одной из версий, строительная техника должна была снести в учебно-опытном лесхозе Воронежского лесотехнического госуниверситета не представлявшие ценности сараи, но оставшийся без контроля машинист ликвидировал все ветхие здания. В университете причастность к сносу усадьбы отрицают и проводят собственную проверку. В вузе ранее подтверждали, что снесли лишь сараи, но с помощью грузовика-металловоза, который даже по ошибке не мог разломать здание усадьбы.

Подробнее о версии причины происшествия в материале “Ъ-Черноземье” «Экскаватор заблудился в усадьбе».

Владимир Зоркий