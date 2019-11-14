Экскаватор заблудился в усадьбе

Как стало известно “Ъ-Черноземья”, причиной скандального сноса ветхой усадьбы Олениных постройки XVIII-XIX веков, расположенной под Воронежем, могла стать ошибка машиниста экскаватора. По одной из версий, строительная техника должна была снести в учебно-опытном лесхозе Воронежского лесотехнического госуниверситета не представлявшие ценности сараи, но оставшийся без контроля машинист ликвидировал все ветхие здания. В университете причастность к сносу усадьбы отрицают: там отмечают, что действительно снесли сараи, но с помощью грузовика-металловоза, который даже по ошибке не мог разломать кирпичное здание усадьбы. Ситуацию продолжают изучать правоохранители.

О возможной причине сноса усадьбы Олениных в селе Староживотинном в 40 км от Воронежа “Ъ-Черноземья” рассказали источники в региональной власти. Сигнал о сносе усадьбы областное управление культурного наследия получило 25 октября, собственник объекта еще не установлен.

По словам одного из собеседников “Ъ-Черноземья”, экскаватор на территории усадьбы, расположенной в учебно-опытном лесхозе Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ), появился по инициативе сотрудников вуза. «Они поручили снести здания, не представлявшие исторической ценности. Но ехать на место, чтобы контролировать работы, не захотели. В итоге машинист экскаватора снес все ветхие здания, какие увидел, в том числе и главный жилой дом усадьбы», — сказал источник “Ъ-Черноземья”.

В самом университете эту версию отвергают. Ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк пояснил “Ъ-Черноземья”, что информации по поводу этой ситуации у него нет, и переадресовал вопросы директору лесхоза Андрею Топчееву. Господин Топчеев рассказал “Ъ-Черноземья”, что в конце августа — начале сентября учреждение решило снести в лесу, примыкающему к усадьбе, два ветхих деревянных сарая. Эти работы, по его словам, были выполнены грузовиком-металловозом.

А информация о том, что снесен главный дом, господину Топчееву поступила в конце октября. Впрочем, точное время сноса усадьбы, напомним, до сих пор неизвестно. «Я был в командировке, когда поступила эта информация. По возвращении выезжал на место, разговаривал с местными лесниками, но пока так и не выяснил, кто может быть причастен к сносу»,— отметил он. По его словам, исключен как снос усадьбы грузовиком по ошибке (эта техника не могла бы снести кирпичное строение), так и ликвидация строения в интересах коттеджной застройки (коттеджи окружают лес с усадьбой): «На земле лесного фонда застройка исключена».

В лесхозе все еще пытаются установить причастных к сносу, подчеркнул он.

Заместитель руководителя областного управления по охране объектов культурного наследия Марина Ивкович не согласна с версией о «случайном сносе» усадьбы. «На ее территории нет других строений, только элементы самой усадьбы, которые находятся под государственной охраной. Разве что заросли растений, но для их расчистки экскаватор не нужен», — сказала “Ъ-Черноземья” чиновница. Она напомнила, что управление передало все собранные по ситуации материалы в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия. Ответа ведомство пока не дало.

По словам госпожи Ивкович, силовики должны решить, возбуждать дело или нет, к началу декабря.

В региональном главке МВД подтвердили “Ъ-Черноземья” получение материалов от управления. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе»,— сказали в полиции.

30 октября также стало известно, что прокуратура Воронежской области инициировала собственную проверку сноса усадьбы. Результатов проверки еще нет, когда они появятся — неизвестно, поскольку у процедуры нет четких процессуальных сроков, уточнил “Ъ-Черноземья” официальный представитель ведомства Михаил Усов. «Проверка была инициирована по сообщениям СМИ, ее проводит прокуратура Рамонского района. Ситуация находится на контроле прокуратуры области», — добавил он.

Олег Мухин, Сергей Калашников