Инвестиции в реконструкцию железной дороги на Тамань составили 166 млн рублей

Российские железные дороги вложили в реконструкцию участка путей от станции «Юровский» через Анапу и Темрюк к порту «Кавказ» за десять месяцев текущего года более 166 млн руб. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, в настоящее время на перегоне Старотитаровка – Вышестеблиевская продолжается строительство второго пути, завершена отсыпка земляного полотна и укладка 6,4 км пути.

Кроме того, в настоящее время производится балластировка пути и монтаж водопропускных труб для оттока воды от земляного полотна. «Реализация проекта позволит сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна», - говорится в сообщении СКЖД.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста в декабре 2019 года возможно появятся новые маршруты электропоездов из Краснодара на полуостров Крым. «Этот вопрос прорабатывается. В частности, планируется запустить пригодный поезд из Краснодара в Тамань через Анапу. Ранее такого маршрута не было. Из Тамани жители и гости Кубани могут отправиться на полуостров», - рассказал господин Кондратьев.

Дмитрий Михеенко