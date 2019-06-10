Планируется запуск электричек из Краснодара в Тамань и Крым

После ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста возможно появятся новые маршруты электропоездов из Краснодара на полуостров, сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на слова губернатора Вениамина Кондратьева.

«Этот вопрос прорабатывается. В частности, планируется запустить пригодный поезд из Краснодара в Тамань через Анапу. Ранее такого маршрута не было. Из Тамани жители и гости Кубани могут отправиться на полуостров», - рассказал господин Кондратьев.

Отмечается, что на маршруте будут работать современные комфортабельные скоростные электропоезда.

Андрей Ульченко