Коммерсантъ-История №12 (109)

Знаете ли вы, почему Великобритания в 1917 году отказалась предоставить убежище отрекшемуся от престола Николаю II и его семье? Принято считать, что британское правительство опасалось протестов рабочих против прибытия бывшего императора, поскольку это могло негативно сказаться на ходе Первой мировой войны.
Однако не последнюю роль в отказе сыграло то, что во время тяжелой и важной для Великобритании Англо-бурской войны российский самодержец, не слишком задумываясь о последствиях, пытался сделать положение британцев еще более тяжелым. И настраивал против них германского кайзера. А позднее одобрил действия, которые у англичан ничего, кроме ярости, вызвать не могли. О том, какие именно,— в тексте «Не могут помешать нам расправиться с Англией».
С приходом к власти Сталина пропагандистскому штампу «враг народа», которым после революции большевики клеймили любых своих недругов — от представителей других партий до не желавших подчиняться крестьян,— начали искать место в ряду мер наказания. О том, как фраза для красного словца постепенно превратилась в синоним смертного приговора,— в материале «Объявить всех врагами народа».
Финансовая политика, чьей целью было пополнение доходной части бюджета любой ценой, приводила к повальному самогоноварению, а когда с ним стали сурово бороться — к появлению в СССР общественных самогоноварен. Об этом статья в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» — «Коммунисты способствуют развитию винокурения».
Но от особенностей единоличного правления страдали не только простые смертные. Руководители Москвы в 1949 году решили сделать особый подарок вождю советских народов к его 70-летию. За что в результате пострадали московский градоначальник той поры и его соратники — статья «Возомнив, что ему все позволено».
Об этих и других интересных и не утративших своей актуальности событиях нашего давнего и недавнего прошлого — новый выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».
*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.
Фотофакт / Что нужно дарить первому лицу
«Не могут помешать нам расправиться с Англией» / Зачем император России вмешивался в войну в Африке
«Объявить всех врагами народа» / Как пропагандистский штамп превратился в страшный приговор
«Коммунисты способствуют развитию винокурения» / Как в СССР появились общественные самогоноварни
«Не пробивается пулями из немецкого автомата» / Почему «нательная броня» не защищала всех бойцов и командиров РККА
«Возомнив, что ему все позволено» / Почему московского градоначальника сочли зарвавшимся
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