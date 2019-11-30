Коммерсантъ-История №12 (109)

Знаете ли вы, почему Великобритания в 1917 году отказалась предоставить убежище отрекшемуся от престола Николаю II и его семье? Принято считать, что британское правительство опасалось протестов рабочих против прибытия бывшего императора, поскольку это могло негативно сказаться на ходе Первой мировой войны.

Однако не последнюю роль в отказе сыграло то, что во время тяжелой и важной для Великобритании Англо-бурской войны российский самодержец, не слишком задумываясь о последствиях, пытался сделать положение британцев еще более тяжелым. И настраивал против них германского кайзера. А позднее одобрил действия, которые у англичан ничего, кроме ярости, вызвать не могли. О том, какие именно,— в тексте «Не могут помешать нам расправиться с Англией» .

С приходом к власти Сталина пропагандистскому штампу «враг народа», которым после революции большевики клеймили любых своих недругов — от представителей других партий до не желавших подчиняться крестьян,— начали искать место в ряду мер наказания. О том, как фраза для красного словца постепенно превратилась в синоним смертного приговора,— в материале «Объявить всех врагами народа».

Финансовая политика, чьей целью было пополнение доходной части бюджета любой ценой, приводила к повальному самогоноварению, а когда с ним стали сурово бороться — к появлению в СССР общественных самогоноварен. Об этом статья в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» — «Коммунисты способствуют развитию винокурения».

Но от особенностей единоличного правления страдали не только простые смертные. Руководители Москвы в 1949 году решили сделать особый подарок вождю советских народов к его 70-летию. За что в результате пострадали московский градоначальник той поры и его соратники — статья «Возомнив, что ему все позволено» .

Об этих и других интересных и не утративших своей актуальности событиях нашего давнего и недавнего прошлого — новый выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»