Сбербанк получил долю в уставном капитале Афипского НПЗ

ООО «Сбербанк Инвестиции» стало совладельцем Афипского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего структурам российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Как следует из материалов, опубликованных в системе «СПАРК-Интерфакс», 27 ноября «Сбербанк Инвестиции» приобрело долю в уставном капитале НПЗ в размере 289,6 тыс. руб., что составляет 8% от общего размера УК (3,6 млн руб.). За ООО «Ойл Технолоджис» осталось 92% доли в уставном капитале.

ООО «Сбербанк Инвестиции» зарегистрировано в городе Одинцово Московской области и является дочерней структурой ПАО «Сбербанк». Основной профиль общества - «деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Чистая прибыль компании за 2018 составляла 1 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Афипский НПЗ, находящийся в поселке Афипском Краснодарского края, в мае 2019 года вошел в структуру ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериеваю Выручка завода по итогам 2018 года составила 8,8 млрд руб., что на 16,1 млрд руб. меньше, чем в 2017 году, а убыток составил 8,8 млрд руб. В мае этого года объем переработки нефти предприятием достиг 460 тыс. тонн нефти, что больше показателя апреля на 67% (300 тыс. тонн). При этом глубина переработки увеличилась на 2,2% и составила 80,17%, сообщали в пресс-службе предприятия. Это связано с тем, что в апреле 2019 года завод из-за ряда финансовых сложностей предыдущих акционеров общества полностью прекращал переработку углеводородного сырья.

По информации РБК, в начале октября этого года стало известно, что Сбербанк предоставит группе «Сафмар» кредит в размере более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. В июле «Сафмар» договорилась со Сбербанком о реструктуризации долгов Афипского НПЗ на сумму более 170 млрд руб. Завод получил рассрочку по платежам на десять лет.

Отмечалось, что по итогам девяти месяцев текущего года ООО «Афипский НПЗ» ((управляющая компания «ФортеИнвест», входит в группу «Сафмар») направило в бюджеты всех уровней около 1,8 млрд руб. В федеральный бюджет предприятие перечислило свыше 1,1 млрд руб., в бюджет Краснодарского края – около 520 млн руб., в бюджет Северского района – свыше 165 млн руб.

Дмитрий Михеенко