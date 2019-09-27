Кубань берет нефть в переработку

Крупнейшие НПЗ региона показывают стабильную прибыль. Модернизированные предприятия увеличивают мощности для внутренних и внешних потребителей продукции нефтеперерабатывающей промышленности.

На сегодняшний день в Краснодарском крае располагается пять крупных нефтеперерабатывающих предприятий. Это Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ, Ильский НПЗ, Славянский НПЗ и Краснодарский НПЗ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Согласно статистике, в Краснодарском крае растет рынок нефтепереработки. Это связано с рядом факторов, позволяющим говорить, что на ближайшую перспективу переработка и транспортировка углеводородного сырья в регионе будет только увеличивать качественные и количественные показатели. Как следует из отчетности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных на Кубани, почти все они (за некоторыми исключениями, связанными больше с управленческими моментами) показывают устойчивую прибыль, а главное — динамику роста показателей. Эксперты считают, что этому способствует проведенная модернизация предприятий, выгодное геополитическое положение Краснодарского края (прежде всего, выход к портам), а также внутренняя и внешняя политическая ситуация, связанная, с одной стороны, с акцизами, с другой — с санкциями.

Заводы дают маржу

На сегодняшний день в Краснодарском крае располагается пять крупных нефтеперерабатывающих предприятий. Это Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ, Ильский НПЗ, Славянский НПЗ и Краснодарский НПЗ. Их консолидированная выручка за 2018 год составила более 137 млрд руб. Рост по сравнению с 2017 годом — более 30 млрд руб.

Так, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», Туапсинский НПЗ показал выручку за 2018 год в размере 17,4 млрд руб., что на 3,9 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль завода за минувший год составила 7,14 млрд руб., что на 1,87 млрд руб. больше, чем годом ранее. 100% доли в уставном капитале завода (279,45 млн руб.) принадлежит ООО «РН-Переработка» — «дочке» госкомпании «Роснефти», руководимой Игорем Сечиным.

Ильский НПЗ выручил в 2018 году 9,15 млрд руб., показав чистую прибыль в размере 695,9 млн руб., что на 404,7 млн руб. больше, чем в 2017-м. Уставный капитал компании — 6,2 млрд руб. 80,65% доли в УК завода принадлежит ООО «УК “Ильский НПЗ”», 11,61% — Алексею Шамаре и 7,74% — Юрию Шамаре. ООО «УК “Ильский НПЗ”» на 100% принадлежит руководителю Кубанской нефтегазовой компании Алексею Шамаре.

Нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО» показал выручку за 2018 год в размере 101,5 млрд руб., увеличив ее по сравнению с 2017 годом на 30 млрд руб. При этом чистая прибыль НПЗ практически не изменилась с позапрошлого года и составила 2,1 млрд руб. (в 2017 году — 2 млрд руб.). Вероятно, это связано с текущей модернизацией производства на предприятии, расположенном в Славянске-на-Кубани. До середины 2020 года в его модернизацию планируется инвестировать около 7,7 млрд руб. Сейчас там ведется строительство новой очереди завода, начатое еще в 2015 году. На НПЗ появятся резервуарный парк, две технологические установки для переработки нефти и нефтепродуктов. Новые объекты позволят увеличить годовой объем переработки сырья на 35% — от существующих 3,5 млн тонн до 5 млн тонн. Предприятие на сегодняшний день включает в себя установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья и готовой продукции, а также собственные железнодорожные пути и эстакады слива и налива. За десять месяцев 2018 года завод обеспечил консолидированный бюджет региона налоговыми поступлениями в размере более 327 млн руб. Уставный капитал (УК) общества 1,33 млрд руб. 88,5% УК принадлежит бизнесмену Валерию Паранянцу, еще 11,5% — ООО «Фарватер», также контролируемому господином Паранянцем.

Сейчас в регионе реализуется стратегия развития нефтеперерабатывающей отрасли. Благодаря этой стратегии, объем переработки углеводородного сырья в крае за шесть лет удалось увеличить в 1,9 раза (с 12,6 млн тонн в 2011 году до 25 млн тонн в 2017 году)

АО «Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть» (АО «КНПЗ-КЭН») — нефтеперерабатывающее предприятие неполного цикла (отсутствует вторичная переработка нефтепродуктов). Проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны разработан на полную мощность переработки 3 млн тонн нефти в год. Завод на сегодня — единственный в России исполнитель госзаказа по выпуску стратегически важного топлива Т-1 (повышенной плотности), используемого для заправки реактивных двигателей. Также предприятие выпускает сырье для нефтехимической промышленности, битум, различные марки дизельного топлива. По итогам 2018 года завод показал выручку 1,34 млрд руб., чистая прибыль составила 50,22 млрд руб. В различных долях Краснодарским НПЗ владеют пять компаний, зарегистрированных на Британских островах и одно немецкое ООО «Интерино».

Еще одно нефтеперерабатывающее предприятие Краснодарского края — Афипский НПЗ — пережил в последние годы не лучшие времена, что, вероятно, связано со сменой собственника. Его выручка в 2018 году составила 8,8 млрд руб., что на 16,1 млрд руб. меньше, чем в 2017 году, а убыток составил 8,8 млрд руб. Афипский НПЗ в мае 2019 года вошел в структуру ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева и тогда же возобновил работу в штатном режиме. Так, в мае 2018-го объем переработки нефти предприятием достиг 460 тыс. тонн нефти, что больше показателя апреля на 67% (300 тыс. тонн). При этом глубина переработки увеличилась на 2,2% и составила 80,17%, сообщили в пресс-службе предприятия. Это связано с тем, что в апреле 2019 года завод из-за ряда финансовых сложностей предыдущих акционеров общества полностью прекратил переработку углеводородного сырья.

Реконструкция для модернизации

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края рассказали «ЭР», что в настоящее время в регионе реализуется стратегия развития нефтеперерабатывающей отрасли. Благодаря этой стратегии, объем переработки углеводородного сырья в крае за шесть лет удалось увеличить в 1,9 раза (с 12,6 млн тонн в 2011 году до 25 млн тонн в 2017 году). Общий объем переработки нефти в регионе, по данным Краснодарстата, за 2018 год составил 24,4 тыс. тонн, что на 3% меньше показателей 2017 года.

По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, в нефтепереработке Краснодарского края сравнительно высок развитый региональный сегмент. Его объем производства НПЗ составляет порядка 10% от общероссийского производства. Поэтому ухудшение динамики производства нефтепродуктов на Кубани в первом полугодии 2019-го носило общероссийский характер. «Поводом — с точки зрения общероссийской тенденции — называли техническую приостановку Антипинского НПЗ, крупнейшего независимого производителя нефтепродуктов в России. Однако, реальная причина — в падении рентабельности бизнеса АЗС и опосредованно переработки», — комментирует эксперт.

По данным регионального минТЭК и ЖКХ, в настоящее время практически всеми крупными нефтяными компаниями региона проводятся мероприятия, направленные на реконструкцию действующих нефтеперерабатывающих заводов, а также на увеличение объемов переработки нефти. Так, в частности, ведутся работы по созданию эффективного и экологичного производства за счет применения современных технологий нефтепереработки, а также замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и трубопроводов. Улучшаются экологические показатели, ведется обеспечение безопасной эксплуатации, внедряется современная автоматизированная система управления и противоаварийной защиты и, соответственно, увеличивается глубина переработки сырья», — говорят в министерстве.

Так, в 2013 году завершена реализация первого пускового комплекса на ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Афипский НПЗ в 2015 году реконструировал действующие мощности завода. Ильским НПЗ реализуются мероприятия по созданию на базе действующего предприятия комплекса установок по глубокой переработке нефтяного сырья без остановки действующего производства.

Кроме того, в крае реализуется программа развития системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (НПП) ПАО АК «Транснефть». ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» реализует на Кубани 11 инвестиционных проектов по строительству АЗС. А в 2018 году были закончены начатые в 2012 году работы по проекту расширения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), предусматривающего увеличение мощности трубопроводной системы до 67 млн тонн нефти в год.

Все это происходит на фоне перманентного сокращения добычи нефти в когда-то богатейшем сырьем Краснодарском крае. Так, по итогам деятельности за 2018 год добыча нефти с газовым конденсатом в крае составила 794,5 тыс. тонн и 926,9 тыс. тонн (85,7% к добыче 2017 года), в том числе добыча нефти — 790,8 тыс. тонн (91,9%).

Логистика как фактор развития

По мнению опрошенных «ЭР» экспертов, добыча нефти и объем нефтепереработки в Краснодарском крае никак не связаны. Большая часть НПЗ покупает нефть, произведенную в разных регионах (как правило, смешивается несколько сортов). «Для нефтепереработки, в основном, имеет значение удобство логистики (как сырья, так и готовой продукции), налоговый режим и стратегические планы владельца НПЗ (многие НПЗ входят в ВИНКи и их загрузка зависит от планов головной компании). Поскольку Краснодарский край располагает портами, через которые осуществляется отгрузка нефти на экспорт, проблем с поставками нефти из других регионов там нет. Это позволяет гибко реагировать на спрос на нефтепродукты, вне зависимости от местного производства нефти», — говорит советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Поскольку Краснодарский край располагает портами, через которые осуществляется отгрузка нефти на экспорт, проблем с поставками нефти из других регионов там нет. Это позволяет гибко реагировать на спрос на нефтепродукты, вне зависимости от местного производства нефти

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что рост нефтепереработки на Кубани может быть связан, во-первых, с устойчивой работой всей нефтеперерабатывающей отрасли страны в целом и стабильным спросом на ее продукцию со стороны, как внутренних, так и внешних потребителей. Во-вторых, по его словам, предприятия по переработке нефти в регионе используют современные технологии за счет проведенной модернизации, что повысило их конкурентоспособность. В-третьих, выгодное расположение предприятий, благоприятные климатические условия и наличие развитой инфраструктуры также могли способствовать достижению таких результатов.

«В регионе развиты многие виды транспорта, в том числе трубопроводный и железнодорожный, следовательно, доставить на Кубань нефть для переработки можно различными способами. Учитывая растущий спрос на продукцию и наличие портов, через которые она экспортируется, объемы производства могут быть еще увеличены, и переработчики края без нефти не останутся», — резюмировал эксперт.

Политическая составляющая

Развитие нефтеперерабатывающей отрасли в Краснодарском крае серьезно зависит от политической составляющей и событий на мировом рынке, считают эксперты. Существенную дополнительную выручку российская нефтегазовая отрасль получила за счет санкций, введенных США в отношении Венесуэлы и Ирана. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, когда на рынке появился острый дефицит нефти, отечественные компании увеличили отгрузку в Европу, заработав с конца 2018 года порядка 950 млн руб. Однако, по его мнению, стоит учитывать и то, что российская сторона тоже испытывает санкционные ограничения и готовится к новому пакету санкций. «Еще один фактор, который повлияет на рост или замедление отрасли — итоги торговой войны между США и Китаем», — считает эксперт.

Изменения в нефтепереработке, по словам Дмитрия Баранова, происходят также как и в других отраслях из-за изменения законодательства или из-за изменения рыночной ситуации. Например, фискальное регулирование или введение более жестких экологических стандартов влияет на всю отрасль, заставляет меняться производителей нефтепродуктов. Также и выход на рынок нового игрока или изменение стоимости транспортировки сырья или готовой продукции влияет на всю отрасль, приводит к ответным шагам со стороны нефтепереработчиков. «Очевидно, что эти два фактора и дальше будут определять работу всей нефтеперерабатывающей отрасли в стране, главное найти правильный баланс интересов между ними, чтобы отрасль успешно работала и дальше, обеспечивала необходимой продукцией, вносила вклад в развитие отечественной экономики», — рассказывает Дмитрий Баранов.

Большая часть НПЗ покупает нефть, произведенную в нескольких регионах: как правило, смешивается несколько сортов Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Топливная составляющая

По данным Российского топливного союза, в середине 2019 года прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля. Российский топливный союз, объединяющий независимые сети заправок, называл ситуацию критической. Реальные цены на бензин в годовом исчислении снизились в июне на 3,5%, что делало ситуацию в отрасли схожей с кризисными периодами 2008–2010 годов и 2014–2015 годов. Однако, в отличие от указанных периодов, никаких значимых стимулирующих мер от правительства и ЦБР экономика России, по мнению экспертов, не получила. Напротив, развивалось ужесточение бюджетной политики при сохранении «жестких» монетарных условий.

По словам Александра Осина, с точки зрения оценок ситуации в экономике характерна в данном контексте статистика ЦБР, согласно которой доля «просрочки» по кредитам нефинансовым предприятиям составляет сейчас 8%. Это 15-летний максимум. Собственно, и само падение реальных цен на продукцию НПЗ — следствие политики регуляторов, поскольку причиной спада в инфляции явилось, как представляется, сжатие экономического спроса за счет жесткой монетарной и налоговой политики. На этом фоне укрепление курса рубля — за счет падения инфляционных рисков — не сопровождалось повышение цен на нефть. Рублевые цены на нефть упали, отрасль погрузилась в кризис.

Причиной повышения активности на рынке нефтепереработки Краснодарского края Александр Осин видит в том, что на фоне циклически, без поддержки регуляторов, на основе снижения базы расчетов начался процесс повышения рублевых цен на продукцию НПЗ в годовом исчислении. Это улучшило отраслевые прогнозы. Вдобавок, информация с мировых рынков о готовящемся новом раунде монетарного стимулирования ведущих экономик, а также действия ОПЕК + поддержали цены на нефть. Тем временем курс рубля несколько снизился под влиянием циклического роста рыночных оценочных рисков, что в итоговое значительно, как представляется, улучшило прогнозы динамики возможных рублевых цен на продукцию НПЗ в перспективе ближайших шести месяцев. Это и отражается сейчас в активизации переработки на НПЗ региона.

Перспективы на фоне рисков

В ближайшие полгода эксперты ожидают восстановления показателей годового прироста цен на продукцию НПЗ на уровнях положительных изменений. Прогноз производства НПЗ по РФ в целом сейчас снизился до 273,5 против 279,9 в 2018 году. Эта ситуация, по словам Александра Осипова, создает риски резкого повышения цен на бензин в РФ в ближайшие кварталы под влиянием сокращения запасов. «Перспектива значимого экономического шока должна беспокоить власти, которые к нему не готовы, регуляторы могут отдавать НПЗ региона соответствующие распоряжения о желательности наращивания производства, несмотря на неблагоприятную пока конъюнктуру. Я ожидаю, в перспективе полугода существенного в пределах 10% роста цен и заметного, скажем на 5% год к году увеличения объемов производства НПЗ региона», — рассуждает эксперт.

Дмитрий Баранов также считает, что перспективы развития нефтепереработки в Краснодарском крае хорошие. Связано это, по его словам, в первую очередь с тем, что потребление такой продукции на юге страны увеличивается, как за счет местных потребителей, так и за счет приезжающих из других субъектов. «Расположение края и развитие разных видов транспорта создает прекрасные возможности для экспорта нефтепродукции, и нельзя упускать такую возможность, это дает отличный шанс для развития отрасли. В-третьих, благоприятные перспективы перерабатывающей отрасли в регионе объясняются тем, что в ближайшие годы у нее вряд ли появятся серьезные конкуренты из числа соседних субъектов, а значит, у местных игроков есть возможность укрепить свои позиции, увеличить свои операционные показатели», — резюмирует аналитик «Финам».

Статистика ТЭК Мощность переработки НПЗ Краснодарского края (за 2018 год)*

* по данным из открытых источников Афипский НПЗ — 6 млн тонн Ильский НПЗ — 2,22 млн тонн Краснодарский НПЗ — 3 млн тонн Славянский НПЗ — 3,5 млн тонн Туапсинский НПЗ — 12 млн тонн Объем выручки НПЗ Краснодарского края (за 2018 год)*

* по данным из открытых источников Афипский НПЗ — 8,8 млрд руб. Ильский НПЗ — 9,15 млрд руб. Краснодарский НПЗ — 1,34 млрд руб. Славянский НПЗ — 101,5 млрд руб. Туапсинский НПЗ — 17,4 млрд руб.

Дмитрий Михеенко