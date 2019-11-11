От Афипского НПЗ в бюджеты всех уровней поступило больше 2 млрд рублей

По итогам девяти месяцев текущего года ООО «Афипский НПЗ» (управляющая компания «ФортеИнвест», входит в Группу «САФМАР») направило в бюджеты всех уровней порядка 1,8 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании. В частности, предприятие перечислило в федеральный бюджет свыше 1,1 млрд руб. Основная часть этой суммы составляет НДС.

Платежи в бюджет Краснодарского края за отчетный период составили около 520 млн руб. Самая значительная строка налоговых отчислений – налог на прибыль (его ставка - 20%, из них 17% остаются в регионе).

В бюджет Северского района направлено свыше 165 млн руб. Из них 146 млн руб. - налог на доходы физических лиц. Для сравнения: доходная часть бюджета Северского района на текущий год составляет около 1,9 млрд руб.

В соответствии с прогнозами службы заместителя генерального директора по экономики и финансам ООО «Афипский НПЗ» Алексея Балагурова, по итогам 2019 года совокупные налоговые отчисления, сделанные компанией, достигнут 2,4 млрд руб.

Кроме налогов, нефтеперерабатывающий завод до конца 2019 года планирует направить 420 млн руб. во внебюджетные фонды - обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования и обязательного медицинского страхования (по итогам девяти месяцев эта сумма составляет 320 млн руб.).

Андрей Ульченко