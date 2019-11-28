До конца года на дорогах Краснодарского края установят 60 км разделительных барьеров

В проекте бюджета Кубани на будущий год заложено 80 млн руб. на установку барьерных ограждений на дорогах региона. На эти деньги планируется обустроить 22 км опасных участков трасс. В бюджете 2019 года на данные цели было выделено 115 млн руб., на которые до конца текущего года будет оборудовано барьерами 60 км автодорог.

Как рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, в будущем году планируется обезопасить от лобовых столкновений трассы Краснодар-Ейск и Краснодар-Кропоткин. Кроме того, на краевом уровне собираются принять программу, согласно которой в регионе нельзя будет строить трассы без разделительных бордюров. Также со следующего года властипланируют смонтировать освещение на 50 км дорог регионального значения.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в конце июля этого года господин Кондратьев распорядился повсеместно устанавливать на дорогах региона барьерные ограждения. Это, по его словам, делается ради безопасности участников дорожного движения, поскольку Кубань является одним из лидеров по количеству ДПТ в стране, а качество дорог напрямую влияет на безопасность движения. Ограждения для разделения встречных полос смогут предотвратить лобовые столкновения. Они могут быть металлические, бетонные или тросовые. Пункт о необходимости строительства барьеров до 2023 года планируют закрепить на уровне краевой программы. Кроме того, до 2023 года власти собираются осветить как минимум 70% автомобильных трасс, закупить не менее 200 камер фиксации нарушений ПДД. В 2019 году на это было выделено 400 млн руб.

Василий Хитрых