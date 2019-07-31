31 июля, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

На всех дорогах Кубани установят барьерные ограждения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился повсеместно устанавливать на дорогах региона барьерные ограждения. Это, по его словам, будет сделано ради безопасности участников дорожного движения, число которых растет в период курортного сезона. В администрации края отмечают, что Кубань является одним из лидеров по количеству ДПТ в стране. «Качество дорог напрямую влияет на безопасность движения», – заявил глава региона.

Речь идет об ограждениях для разделения встречных полос. Они смогут предотвратить лобовые столкновения. Барьерные ограждения могут быть металлические, бетонные или тросовые. Пункт о необходимости строительства барьеров до 2023 года планируют закрепить на уровне краевой программы.

Кроме того, планируется обеспечить освещенность дорог. До 2023 года власти собираются осветить как минимум 70% автомобильных трасс. Также ежегодно край планирует закупать не менее 200 камер фиксации нарушений ПДД. В 2019 году на это выделено 400 млн руб.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Профиль пользователя