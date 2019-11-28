Дело бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Управления капитального строительства Самарской области и Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова. Вместе с материалами оно направлено в Самарский районный суд. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Ему вменена ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц) и еще один эпизод ч. 1 ст. 201 УК РФ», – сказала собеседница издания.

Ранее в отношении экс-директора фонда Реналя Мязитова было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Ему вменяется в вину покупка в 2015 году по завышенной на 60 млн руб. стоимости участка бывшего завода клапанов площадью 3 га.

До этого бывший глава СОФЖИ попадал в поле зрения правоохранителей в связи с делом экс-руководителя городского департамента градостроительства Сергея Рубакова, который был признан виновным в предложении посредничества во взяточничестве и в мошенничестве.

Георгий Портнов