Макрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters. Однако, по словам франзуского президента, предложение Москвы «может стать основой для дальнейших дискуссий».

«Нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для дальнейших дискуссий»,— сказал господин Макрон на пресс-конференции в Париже. Он подчеркнул, что «не согласился на мораторий».

Президент России Владимир Путин 18 сентября направил соответствующее письмо в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО. В США назвали предложение России «не заслуживающим внимания», а в НАТО — бессмысленным. Накануне стало известно, что Эмманюэль Макрон стал первым главой государства—члена НАТО, который позитивно откликнулся на инициативу Москвы.

Позже в Кремле подтвердили, что господин Макрон ответил на письмо президента России о введение моратория. Ответ господина Макрона не носит детального характера, однако он выразил готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Там высказывается понимание озабоченности (России.— “Ъ”) и готовность к диалогу на этот счет»,— сказал господин Песков журналистам. Он добавил, что президенты двух стран могут лично встретиться на полях саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже и обсудить этот вопрос, «но повестка шире».

Напомним, в своем письме господину Путину французский президент писал, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения». Он добавил, что сторонам необходимо договориться о «заслуживающих доверия, серьезных взаимных мерах верификации».

Подробнее об ответном письме президента Франции господину Путину — в материале “Ъ”.