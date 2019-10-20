В НАТО предложение России по мораторию на размещение ракет считают бессмысленным

С точки зрения Североатлантического альянса, предложение президента РФ Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности лишено смысла. Как в интервью “Ъ” подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, «российское предложение просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что (крылатая ракета наземного базирования, которую США считают «запрещенной».— “Ъ”) 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты».

«Мы видели письмо с предложением ввести мораторий и обсудить верификационные меры, но у меня сразу возникли принципиальные вопросы. Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД.— “Ъ”)? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе на европейской части,— заявила она “Ъ”.— С нашей точки это (предложение.— “Ъ”) лишено смысла. И о каких верификационных мерах речь? Россия хочет верифицировать лишь американские ракеты? Не вижу в этом смысла». По словам Роуз Геттемюллер,

Как сообщал “Ъ”, в середине сентября Владимир Путин направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Такое же письмо было направлено и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В своем послании Владимир Путин, в частности, писал: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».

Полную версию интервью с Роуз Геттемюллер читайте на сайте “Ъ”.

Елена Черненко