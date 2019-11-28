Правоохранители начали обыски в ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону»

В Ростове начались обыски в ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», об этом „Ъ-Юг“ сообщил источник в правоохранительных органах. Оперативные мероприятия связаны с делом, возбужденным в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.

Ранее ФАС России выявил признаки антиконкурентного соглашения между компанией, региональным Минздравом и четырьмя государственными учреждениями здравоохранения. По итогам проверки ФАС было возбуждено уголовное дело в отношении Татьяны Быковской, ее подозревают в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). О возбуждении уголовного дела и задержании госпожи Быковской стало известно сегодня.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» зарегистрировано в Мясниковском районе Ростовской области в 2016 году. Основной вид деятельности фирмы — сбор опасных отходов. Учредителем является Александр Дантсенко. Пост генерального директора занимает Виктор Сагаль. По итогам 2018 года выручка компании составила 56,4 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб. В 2017 году фирма получила контракты на 645 тыс. руб., в 2018 — на 81,5 млн руб., в 2019 — уже на 212 млн руб. Заказчиками выступают бюджетные и частные медорганизаци области.

Кристина Федичкина