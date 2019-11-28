В Ростовской области задержали министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую

В отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Чиновница задержана. Следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

По информации источника издания, госпожа Быковская является не единственной фигуранткой по этому уголовному делу. Сотрудники ФСБ проводят следственные действия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области.

Дарья Голякова