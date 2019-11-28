Поводом для задержания министра здравоохранения Ростовской области стали итоги проверки УФАС

Уголовное дела в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской возбудили после проверки УФАС по региону, выявившей нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок, сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах.

«УФАС по Ростовской области выявило признаки антиконкурентного соглашения между региональным Минздравом, четырьмя государственными учреждениями здравоохранения и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Речь идет о торгах, проходивших 2017-2018 годы»,— рассказал источник.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ. Госпожа Быковская является не единственной фигуранткой по этому уголовному делу. Сотрудники ФСБ проводят следственные действия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области.

Дарья Голякова