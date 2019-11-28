Виталия Воронова утвердили в должности руководителя инвестиционного департамента Кубани

Фото: администрация Краснодарского края

Сегодня, 28 ноября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении директором департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталия Воронова. Он находился в данной должности с приставкой «и. о.» с июля этого года.

По информации краевой администрации, господин Воронов с 2007 по 2010 годы работал заместителем председателя профсоюзной организации студентов Самарского государственного аэрокосмического университета. С 2010 по 2011 года был руководителем отдела продаж ООО «Центр энергетической модернизации». С 2013 по 2015 год – начальником отдела, заместителем директора Центра энергосбережения и новых технологий. В 2017 году перешел на работу в администрацию Краснодарского края.

В краевом правительстве Виталий Воронов работал начальником отдела реализации инновационной политики, начальником управления развития МСП, а также заместителем руководителя инвестиционного департамента инвестиций.

Еще одним долгожданным назначением в администрации региона стало назначение бывшего главы департамента внутренней политики Сергея Пуликовского на пост вице-губернатора Краснодарского края. Как сообщал “Ъ-Кубань”, он будет курировать, внутреннюю политику региона.

Дмитрий Михеенко