Сергей Пуликовский назначен вице-губернатором Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

Сергей Пуликовский, занимавший должность руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края, назначен на пост вице-губернатора. В числе направлений, которые он будет курировать, внутренняя политика региона.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что назначение господина Пуликовского долгое время было под вопросом. Источники в администрации края, а также ряд политологов считали, что чиновник останется руководителем департамента. Сергей Пуликовский стал руководить департаментом внутренней политики 11 сентября, через три дня после того, как кресло покинул Алексей Копайгородский, ставший мэром Сочи. С ним уехала предшественница господина Пуликовского Галина Москалева. На место руководителя ДВП в свою очередь прочили 32-летнего главу Лабинского района Игоря Чагаева. До сегодняшнего дня внутреннюю политику курировал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Должность вице-губернатора этого блока была вакантна.

Сергей Пуликовский родился 26 июля 1975 года в городе Лепель Республики Беларусь. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С августа 2016 года занимал должность начальника военного комиссариата Краснодарского края. В разные периоды военной, политической и общественной деятельности был отмечен государственными наградами и знаками отличия.

В департамент внутренней политики Сергей Пуликовский перешел из администрации Краснодара. С августа 2019 года он занимал пост заместителя мэра краевого центра.

Елена Рыжкова