75% акций «Орел-Отеля» оценили более чем в 800 млн рублей

75% акций АО «Гостиничный комплекс ''Орел-Отель''» оценили в 819 млн руб., сообщает пресс-служба горсовета Орла. Городское управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) включило этот пакет акций общества в план приватизации на 2020 год. Основная причина решения — тот факт, что отель «не является имуществом, предназначенным для решения вопросов местного значения», а доходы от его деятельности, поступающие в городской бюджет, довольно невелики.

Напомним, что недавно УМИЗ выставил на торги в форме открытого аукциона 25% уставного капитала АО «Гостиничный комплекс ''Орел-Отель''» начальной стоимостью 273,3 млн руб. (2706 обыкновенных именных бездокументарных акций). Итоги торгов планируется подвести 6 декабря.

Всего в следующем году согласно прогнозному плану хотят приватизировать 37 объектов недвижимости, которые не удалось продать в 2019-м.

Мария Старикова