Мэрия Орла продает гостиничный комплекс «Орел-Отель»

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла объявило открытый аукцион по продаже 25% уставного капитала АО «Гостиничный комплекс ''Орел-Отель''» начальной стоимостью 273,3 млн руб. (2706 обыкновенных именных бездокументарных акций). Как следует из аукционной документации, в имущественный комплекс общества входят здания гостиницы «Орел» общей площадью 10,1 тыс. кв. м и гостиницы «Русь» общей площадью 4,9 тыс. кв. м, ряд нежилых помещений и земельных участков. Шаг аукциона составит 13,6 млн руб., задаток – 54,6 млн руб. Торги назначены на 6 декабря 2019 года.

Ирина Лобанова