Для мониторинга выбросов курского «Экотекса» на домах установят спецоборудование

На балконах домов и в частных домовладениях рядом с курским производителем текстиля ООО «Экотекс» могут быть установлены стационарные пробоотборники для мониторинга выбросов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области. «Мы прорабатываем вопрос со специализированной лабораторией об установке стационарного пробоотборника.В случае фиксации превышений предельно допустимых концентраций информация незамедлительно будет направлена в уполномоченные органы»,— цитирует пресс-служба председателя комитета экологической безопасности и природопользования Константина Полякова.

Вчера вечером сотрудники комитета выезжали на прилегающую к предприятию территорию в связи с с многочисленными жалобами жителей на запах. «Установлено, что в частном секторе на улицах Новогаражной и Фабричном проезде ощущался посторонний запах, не свойственный атмосферному воздуху, предположительно жжёного пластика. На территории и за ее пределами умеренно распространялась сизая и белая дымка. Инспектором комитета составлен соответствующий акт, который подписали местные жители»,— отметили в администрации региона.

Отметим, что вчера к домам рядом с предприятием выезжал и бизнес-омбудсмен Курской области Денис Водопьянов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Руководитель предприятия Тахир Мурзин ранее обратился к господину Водопьянову за защитой своих прав. «С 21 ноября осуществляю выезды к предприятию с целью выявления запаха, связанного с производственной деятельностью компании. 26 ноября в 20.30 о наличии “технического” запаха сообщили жители района. Выехал на место, “технический” запах присутствовал. 28 ноября в 2.30 осуществлял выезд по тому же адресу, запаха, ввергающего в “шок”, не выявлено!» — заключил господин Водопьянов. Он намерен продолжить мониторинг состояния предприятия 29 ноября.

Мария Старикова