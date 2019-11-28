Три женщины обвинили постпреда США при ЕС Сондленда в домогательствах

Три женщины публично обвинили постпреда США при Евросоюзе Гордона Сондленда в сексуальных домогательствах, говорится в совместной публикации изданий Portland Monthly и ProPublica. Отметим, что господин Сондленд является ключевым свидетелем в расследовании дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

Три женщины — Николь Фогель, Яна Солис и Натали Септ — утверждают, что случаи домогательства произошли до назначения господина Сондленда постпредом. Они пояснили, что Гордон Сондленд пытался поцеловать их без согласия, а также обнажился перед одной из женщин по пояс. Они добавили, что после отказов политик пытался отомстить женщинам, создав проблемы профессионального плана.

Господин Сондленд отрицает все обвинения. Он заявил, что эти обвинения «придуманы» и «скоординированы в политических целях». «За десятилетия моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение может быть подтверждено сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах»,— написал господин Сондленд. Адвокат политика Джим Макдермотт отметил, что женщины пытаются подорвать доверие к показаниям постпреда во время расследования в рамках процесса импичмента.

Напомним, поводом для запуска процедуры импичмента господина Трампа стал июльский разговор президентов США и Украины. Его заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является возможным конкурентом действующего главы государства на выборах в 2020 году.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».