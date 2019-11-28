Zetta выехала на финишную прямую

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, кому в стране будет удобно пользоваться Zetta и чем она отличается от зарубежных разработок.

На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что сертификация первого российского электромобиля Zetta находится на финальном этапе, а серийное производство планируется запустить в первом квартале следующего года. Вот так вот: без шума, без пыли, без пиар-кампании и дилерских центров, даже без сайта, который подробно объяснил бы суть проекта, предоставил информацию о продукте, а также рассказал, как можно купить электромобиль, какие есть кредитные программы, как его потом обслуживать.

Какой-то интернет-ресурс есть, конечно, но вышеописанной информации я на нем не нашел. Обнаружил только, что тольяттинская компания, которая собирается выпускать Zetta, готова принять на работу дизайнера 3D-моделей и наладчика станка с ЧПУ. То есть по косвенным признакам можно догадаться, что работа какая-то ведется. Если верить тому, что пишут коллеги, мощность трехдверной машины составит 98 л. с., максимальная скорость —120 км/ч, дальность пробега на одной зарядке — от 200 км, а цена — от 450 тыс. руб. Но, повторю, все это полуофициально.

То ли дело «Ё-мобиль», о котором все только и говорили восемь лет назад. Опросы общественного мнения, передвижные экспозиции, предварительный прием заказов, обещание сделать гибридную машину на 90% из отечественных комплектующих. Или проект Tesla — там пошли несколько иным путем. Во-первых, не ставили цель сделать электромобиль исключительно из американских деталей, и потому комплектующие собирали по всему миру. Во-вторых, основное внимание уделили станциям зарядки.

У нас электрических зарядок на всю страну меньше 200. То есть потенциальный владелец Zetta живет сегодня либо где-то «на селе», либо на первом этаже, потому что с девятого вывешивать из форточки провод не слишком удобно. Хотя, говорят, что на первых порах значительная часть электромобилей Zetta пойдет на экспорт. Куда именно, не сообщается. Если речь идет об Америке, предлагаю каждой машине лепить на кузов стикер c надписью: «Как тебе такое, Илон Маск?»