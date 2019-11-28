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Эксперты предложили создать гражданское ведомство для следствия над силовиками

Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), созданного по инициативе Алексея Кудрина, предложили создать гражданское ведомство для расследования преступлений полиции и силовых структур. По их мнению, новому ведомству нужно передать часть полномочий прокуратуры, говорится в материалах к форуму. Гражданское ведомство может расследовать дела о пытках и вести надзор за преступлениями правоохранительных органов, считают эксперты.

«Правоохранительные органы в России многочисленны и дорого обходятся налогоплательщикам, но граждане не получают реальной защиты — только 50% людей решаются обращаться в полицию, и только треть из тех, кто обратился, видит раскрытие преступлений. Официальной статистике нельзя доверять — она фиксирует только верхушку айсберга, но именно отраженные в ней цифры становятся смыслом работы правоохранительной системы»,— говорится в материалах к форуму.

Эксперты предлагают также создать институт парламентских расследований для коррупционных преступлений. В таком случае парламент получил бы функции спецпрокурора. Кроме того, предлагается преобразовать некоторые подразделения полиции и трансформировать их в гражданские структуры. К ним можно отнести миграционную службу, медицинские центры и учебные заведения.

Также эксперты считают, что нужно создать в муниципалитетах милицию, которая будут работать вместе с полицией. Она была бы независима от задач федерального центра, поэтому могла бы решать местные задачи. Начальник такой милиции должен избираться населением из числа тех, кто сдал «федеральный экзамен».

Напомним, в Москве летом 2019 года на несанкционированных митингах при задержании полицией десятки человек получили травмы. При этом ни одного дела против сотрудников МВД или Росгвардии заведено не было.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Травмы без последствий».

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