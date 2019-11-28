Доля нелегальных сигарет в России составляет почти 16%

Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%, подсчитало аналитическое агентство Nielsen. Данные исследования приводит «РИА Новости». Год назад цифра была меньше — 8,4%, но тогда не учитывалось потребление в сельской местности.
По новой методике Nielsen провел исследование в 89 крупных городах и 136 небольших населенных пунктах. Организация собрала больше 15 тыс. пустых пачек из-под сигарет. К нелегальной продукции отнесли упаковки без надписей на русском языке и без российской акцизной марки.
Больше всего нелегальной продукции попадает со стороны:
Еще 9,6% нелегальной продукции — это сигареты с подозрительными акцизными марками.
По версии Nielsen, востребованность нелегального табака связана с падением покупательной способности населения, близостью с границами стран ЕАЭС и логистической доступностью.
Напомним, на прошлой неделе премьер России Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. Власти хотят сократить потребление табака с 29% населения до 21% за 16 лет.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «От табака только дым останется».
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