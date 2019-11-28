Доля нелегальных сигарет в России составляет почти 16%

Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%, подсчитало аналитическое агентство Nielsen. Данные исследования приводит «РИА Новости». Год назад цифра была меньше — 8,4%, но тогда не учитывалось потребление в сельской местности.

По новой методике Nielsen провел исследование в 89 крупных городах и 136 небольших населенных пунктах. Организация собрала больше 15 тыс. пустых пачек из-под сигарет. К нелегальной продукции отнесли упаковки без надписей на русском языке и без российской акцизной марки.

Больше всего нелегальной продукции попадает со стороны:

Белоруссии — 36%,

Казахстана — 8,9%,

Армении — 8,8%,

стран дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия) — 15%.

Еще 9,6% нелегальной продукции — это сигареты с подозрительными акцизными марками.

По версии Nielsen, востребованность нелегального табака связана с падением покупательной способности населения, близостью с границами стран ЕАЭС и логистической доступностью.

Напомним, на прошлой неделе премьер России Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. Власти хотят сократить потребление табака с 29% населения до 21% за 16 лет.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «От табака только дым останется».