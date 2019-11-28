ЦБ может освободить банки от сбора биометрии в небольших офисах

Банк России готов разрешить банкам не подключать к Единой биометрической системе (ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров. Система заработала летом 2018 года, инициатором ее создания был Центробанк, оператор — «Ростелеком».

Услуги через ЕБС оказывают единицы банков. В систему пока удалось собрать 85 тыс. записей, сообщил представитель «Ростелекома». При этом в небольших отделениях и там, где работает один сотрудник, невозможно создать нужные для сбора биометрии условия.

Поправки, дающие ЦБ право устанавливать требования к отделениям банков, собирающим данные в ЕБС, предлагается внести при доработке ко второму чтению законопроекта об изменениях в антиотмывочный закон.

Кредитные организации все активнее используют биометрию при оказании услуг населению. Кроме услуг по сбору данных в ЕБС для дистанционного доступа к банковским продуктам банки предлагают и иные сервисы — от оплаты кофе «лицом» до полного доступа к банковским услугам без предъявления паспорта. Еще одна новация — это обслуживание банкоматами по лицу. В частности, Сбербанк уже сейчас в качестве пилота запустил подобные банкоматы. Пока система работает в тестовом режиме.

Подробнее — в публикации приложения «Деньги» «Плати лицом».