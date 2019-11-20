Плати лицом

Кредитные организации все активнее используют биометрию при оказании услуг населению. Кроме услуг по сбору данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) для дистанционного доступа к банковским продуктам банки предлагают и иные сервисы — от оплаты кофе «лицом» до полного доступа к банковским услугам без предъявления паспорта. «Деньги» попробовали разобраться, насколько практичны и безопасны подобные услуги.

Нравится банкам или нет, но собирать биометрию граждан и отправлять ее в единую базу биометрической системы они обязаны, поскольку должны будут с 2020 года при удаленной верификации клиентов на основании биометрии предоставлять три базовые банковские услуги — вклад, кредит и перевод. Однако многие кредитные организации уже сейчас смотрят дальше и готовы предложить с использованием биометрии гораздо больше, чем требует государство.

Знать клиента в лицо

Представьте себе, проходите вы мимо отделения банка, решаете зайти, а вам с порога: «Здравствуйте, дорогой Михаил Иванович! Вы, как вижу, ипотечными кредитами интересуетесь. Менеджер вас заждался, сейчас живенько вам все расскажет и расчеты предоставит».

Это не шутка и не вымысел, а вполне рабочий сценарий обслуживания клиентов. Уже сейчас отдельные банки снимают с клиентов фотобиометрию (фотографируют) для лучшего их узнавания. Делается это не только для повышения лояльности клиентов, но и для повышения безопасности, а именно чтобы снизить риск обращения в банк по поддельному паспорту.

Например, когда при открытии счета берется также фото лица клиента, чтобы при обращении в офис операционист видел, как клиент выглядит. Конечно, фотобиометрия не дает возможности установить личность, но является лишним подтверждением личности наряду с паспортом. Решение будущего — такое узнавание клиента, когда паспорт или иной документ не понадобится. То есть исключительно на основе биометрии.

Недавно главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский заявил, что банк переведет 20% отделений к 2021 году на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов. Директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков пояснил «Деньгам», что для идентификации клиента потребуется только биометрия плюс смартфон. «Представьте, что вы идете в офис своего банка, предварительно отметив в мобильном приложении, что хотите получить консультацию и оформить новый продукт»,— говорит он. Мобильное приложение банка, «поймав» WiFi-сеть офиса, определяет, что вы в одном из отделений, и сообщает об этом в ваш банк. Видеокамера на входе удостоверяет, что это действительно вы, а не просто человек с вашим смартфоном в кармане, и тут же сотрудники банка видят у себя на рабочих местах оповещение — пришел такой-то клиент, ему нужны такие-то консультации и услуги. К вам тут же подойдет нужный сотрудник, с заранее заполненной анкетой и прочими документами. Останется только обсудить все нюансы и подписать договор. «Затраты времени минимальны, качество обслуживания максимально комфортно»,— улыбается эксперт.

Правда, чтобы эта система работала, необходимо предоставление биометрии — либо для внутренних целей банка, либо в ЕБС (какой из вариантов будет использован в конкретном случае, Альфа-банк пока не раскрывает). Любителям ходить без документов или желающим почувствовать себя вип-клиентом при базовом тарифе подобный подход наверняка понравится.

Деньги за глаза

Еще несколько лет назад удивительной казалась сама возможность оплаты покупки телефоном, часами или любым иным гаджетом. Сейчас банки идут дальше, предлагая возможность оплаты товара лицом — при помощи биометрии.

Возможность оплаты «лицом» была представлена этой осенью банком «Русский стандарт» совместно с «Ростелекомом». В дальнейшем проект планируется распространить на все банки и регионы. Чтобы иметь возможность производить оплату не вынимая кошелек, банковскую карту или иное устройство, гражданам нужно будет сдать свои биометрические данные в Единую биометрическую систему, пояснили «Деньгам» в «Русском стандарте». Затем для проведения финансовых операций потребуется привязать платежную карту к своему цифровому образу в ЕБС. Привязать карту к ЕБС можно в мобильном приложении «Биометрия» от «Ростелекома» или в приложении банка, которое поддерживает функцию «оплата по лицу». Платеж при этом можно будет производить и через систему Банка России, и через Систему быстрых платежей (СБП).

И банки, и «Ростелеком» возлагают на такую систему расчетов большие надежды. Кроме удобства подобных расчетов, указывают в «Русском стандарте», тут крайне важна и скорость расчетов, которую обеспечит биоэквайринг. Вместо среднестатистических 15 секунд весь процесс оплаты с помощью биометрии займет не более 5 секунд, уверяют в банке.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К слову, система «оплаты лицом» уже работает, но пока в качестве пилотного проекта. В частности, оплатить кофе лицом можно в кофейнях CoffeeBean. По прогнозам, в первую очередь биоэквайринг будет внедряться в магазинах, где важна скорость облуживания, да и не только в них. «Сейчас уже многие клиенты по эквайрингу запрашивают информацию о внедрении биометрического способа оплаты товаров, услуг и счетов. Заинтересованы кафе, рестораны, ритейлеры и отели,— указывает председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов.— Это дает предприятиям возможность экономить, не увеличивая время обслуживания клиента, ведь в классическом эквайринге комиссии в два-три раза выше, чем в СБП. Мы планируем подключить к биометрическому платежу около десятка новых клиентов в конце 2019 — начале 2020 года».

Вас узнает банкомат

Еще одна новация — это обслуживание банкоматами по лицу. В частности, Сбербанк уже сейчас в качестве пилота запустил подобные банкоматы. На сегодняшний день пока система работает в тестовом режиме. Выглядит это так. Чтобы банкомат узнавал вас по лицу, необходимо единожды в нем верифицироваться (если биометрия уже сдана во внутреннюю биометрическую систему Сбербанка). Для этого нужно нажать клавишу «Обслуживание по биометрии», чтобы камера банкомата вас «узнала», потом с помощью банковской карты нужно получить специальный биометрический код. В дальнейшем для пользования банкоматами вашего лица и кода будет достаточно.

Пока Сбербанк только тестирует использование биометрии в банкоматах, и потому возможность внесения наличных или снятия по биометрии там отсутствует. Однако у такого способа использования биометрии может быть большое будущее.

Например, как рассказала «Деньгам» операционный директор Почта-банка Елена Мохначева, в этом смысле интересен азиатский опыт, когда банкомат представляет собой мини-офис банка. Через банкомат можно открыть счет или вклад, выпустить карту, купить ценные бумаги, оформить кредит и даже получить онлайн-консультацию специалиста по скайпу или телефону непосредственно во время совершения операции. И при этом банкомат умеет узнавать клиента по биометрии.

«Банкомат вас идентифицирует как клиента по персональным и биометрическим данным: вы вставляете в устройство специальную идентификационную или банковскую карту, устройство фотографирует вас и сравнивает с биометрическими данными, хранящимися в единой системе,— рассказывает госпожа Мохначева.— Если вы еще не являетесь клиентом этого банка, то с помощью биометрической идентификации можете прямо здесь им стать, открыть счет и даже подпись поставить прямо на экране». Некоторые устройства оснащены еще и эмбоссером (специальный принтер для выпуска пластиковых карт). А это значит, что прямо на месте вы сможете получить свою именную карту. Для выполнения всех этих функций устройства могут быть оснащены в разных комбинациях камерой, экраном, сенсорной клавиатурой, принтером, телефоном и, конечно, специальным программным обеспечением. Это своего рода банковский мини-офис, где все делает машина.

Как правило, располагаются такие умные устройства в самых оживленных и проходных местах — в крупных торговых центрах, офисных комплексах, аэропортах, на крупных производствах и предприятиях, рядом с супермаркетами и ресторанами. Они пользуются большим спросом у китайцев, особенно у людей среднего и старшего возраста: многие по дороге с работы/на работу или в пути по своим делам забегают в такие «мини-офисы».

«Пока на российском рынке есть лишь единичные подобные устройства, да и то — в порядке пилотного проекта и эксперимента»,— сетует госпожа Мохначева. По ее мнению, пока сложно предсказать, насколько широко они будут востребованы, так как есть ряд объективных препятствий для их внедрения. Первое ограничение — высокая стоимость таких машин: VTM стоит раз в десять дороже банкомата-ресайклера. Второе — использование таких устройств потребует от банков создания специальной группы операторов-консультантов для обработки обращений и перестройки многих операционных процессов, что в свою очередь потребует немалых инвестиций. По мнению эксперта, россияне куда консервативнее китайцев по части использования новых технологий, в том числе по технологиям на основе биометрии.

Впрочем, Елена Мохначева не сомневается: после того как россияне преодолеют страх перед биометрией, подобные банкоматы-мини-офисы ждет большое будущее и у нас в стране.

Вероника Горячева