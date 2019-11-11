Кредитная история из одного окна

Поправки к закону «О кредитных историях» могут претерпеть существенные изменения. Основным из них станет возможность кредиторов запрашивать платежную нагрузку для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан и организаций только в одном квалифицированном бюро, а не во всех, как сейчас описано в проекте. Кроме того, максимальная доля одного собственника квалифицированного бюро кредитных историй (КБКИ) составит 50% вместо предлагаемых сейчас 25%.

О том, что ко второму чтению в поправки к закону «О кредитных историях» могут быть внесены существенные изменения, рассказали “Ъ” участники рынка. В том числе обсуждается возможность смягчения требования к максимальной доле одного собственника КБКИ. Сейчас в проекте закреплено, что она не может превышать 25% для квалифицированных бюро.

После принятия закона КБКИ будут предоставлять кредиторам данные о долговой нагрузке граждан и компаний, обязательные при выдаче кредита. Остальным БКИ придется передавать собственные данные по запросу КБКИ.

По состоянию на 8 ноября в реестре ЦБ состояло 11 БКИ. Однако основная масса данных аккумулирована у трех крупнейших игроков — НБКИ, «Эквифакс», ОКБ (занимают около 95% рынка). Четвертым крупным бюро является кредитное бюро «Русский стандарт». Все они планируют получить статус квалифицированного, но у трех бюро есть контролирующие акционеры с долей 50%, и в случае принятия закона в текущей редакции им бы пришлось отказаться от получения статуса КБКИ или продать часть бизнеса.

Другой важной для рынка новацией станет возможность запроса кредиторами данных только в одном КБКИ, оно, в свою очередь, будет собирать информацию из других бюро и аккумулировать ее. Ранее предполагалось, что для расчета предельной долговой нагрузки заемщиков придется запрашивать все КБКИ.

В ЦБ “Ъ” подтвердили, что «на этапе подготовки к первому чтению такие предложения действительно звучали, существует договоренность продолжить эти обсуждения при подготовке проекта ко второму чтению». «У нас уже есть сложившиеся бюро со своей структурой собственников, и не включать их в число квалифицированных или вынуждать значительно менять структуру бизнеса нецелесообразно,— пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.— Сама логика изменений в том, чтобы оптимизировать механизм работы кредиторов с БКИ, поэтому будет логичным разрешить кредиторам запрос данных через одно КБКИ».

Участники рынка поддерживают предложенные изменения. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, они приветствуют корректировку ограничения доли одного собственника БКИ, а предоставление кредиторам права запроса информации для расчета ПДН в одном КБКИ вместо всех существенно упростит процесс принятия кредитных решений для кредиторов. «Для кредиторов запрос в одно КБКИ будет значительно комфортнее и по цене, и по процедуре, поскольку не потребует интеграции с бюро, с которыми они не работали ранее,— соглашается директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Такая схема позволит сохранить конкуренцию на рынке». По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, предусмотренная в редакции первого чтения норма об обязанности банков направлять запросы во все КБКИ привела бы к значительным организационным, техническим и финансовым расходам. По словам директора СРО МФО МиР Елены Стратьевой, для большинства игроков рынка МФО многовекторное взаимодействие недоступно просто из-за высокой стоимости.

Основным вопросом нововведения является стоимость запроса данных в едином бюро, она не должна существенно влиять на конечную стоимость рассмотрения заявки, считает директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустам Идрисов. По словам господина Аксакова, стоимость услуг КБКИ по предоставлению сведений о платежной нагрузке еще будет обсуждаться. Сейчас в законе указано, что она не может «превышать рассчитанное в установленном Банком России порядке среднерыночное значение стоимости кредитного отчета в соответствующем году более чем на одну треть». Законодатели рассчитывают, что поправки будут разработаны в срок до 6 декабря и закон примут во всех трех чтениях до конца года.

Светлана Самусева