«Продимекс» перехватывает «Знамя Октября»

Пока воронежские власти планируют создание селекционных центров на базе четырех ФГУП, в одном из них — ФГУП «Знамя Октября» (Таловский район) — начались процедуры банкротства и появился фактически единоличный контролирующий кредитор. В качестве кредиторов заявился целый ряд структур холдинга «Продимекс». В компании заявляют, что лишь хотят вернуть деньги, которые ФГУП неудачно попытался вложить в выращивание сахарной свеклы. В перспективе построить на базе ФГУП селекционный центр планировала «Эконива» и от планов не отказывается.

Процедура наблюдения во ФГУП «Знамя Октября» была введена в начале июля по иску московского ООО «Продимекс» из-за долга в 2,4 млн руб. К концу ноября в реестр были включены требования ФНС (178 млн руб.), ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» (структура «Продимекса», 20,18 млн руб.), ставропольской сельскохозяйственной производственной компании «Мелиоратор» (570 тыс. руб.), Елань-Коленовского сахарного завода (структура «Продимекса», 3,6 млн руб.). ООО «Продимекс» уже заявило в суде о намерении погасить 178 млн руб. долга ФГУП перед ФНС.

ФГУП «Знамя Октября» — бывшая опытная площадка НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева. За предприятием закреплено 3,79 тыс. га сельхозугодий. Ранее хозяйство не только испытывало разработки института, но и занималось семеноводством и животноводством. Но несколько лет назад, как рассказал “Ъ-Черноземье” директор института Виктор Турусов, предприятие было выведено из структуры института и самостоятельно занялось сельским хозяйством.

В последнее время ФГУП упоминается в контексте планов воронежских властей создать на базе четырех федеральных унитарных предприятий селекционно-семеноводческие и племенные центры. В октябре стало известно, что на базе ФГУП «Знамя Октября» молочная группа «Эконива» может создать селекционно-генетический центр для «генетической очистки» голштинской породы КРС и построить молочный комплекс с общим поголовьем 5,6 тыс. коров.

Компания планирует получать генотипированных телочек в возрасте от девяти до 15 месяцев, сексированное семя, высокоценных бычков для реализации станциям по искусственному осеменению. В этот проект «Эконива» может вложить 4,26 млрд руб.

В «Продимексе» заверили “Ъ-Черноземье”, что планы «Эконивы» «никак не пересекаются с интересами» сахарного холдинга. «"Знамя Октября" — одно из предприятий Воронежской области, попытавшееся освоить процесс выращивания сахарной свеклы для последующей сдачи ее на заводы нашей группы компаний. Но, во-первых, сахарная свекла — очень непростая культура, и добиться сразу высоких результатов получается далеко не у всех. А во-вторых, время для этого было выбрано неудачно — как раз перед началом резкого падения цен на сырье в связи с создавшимся профицитом сахара на внутреннем рынке», — объяснили в «Продимексе». Там заверили, что задача предприятий-кредиторов — лишь «вернуть средства», которые были привлечены «Знаменем Октября» под обязательства поставки сырья: «ФГУП находится в процедуре банкротства, активы (в первую очередь земля) находятся в государственной собственности и не подлежат передаче кредиторам. Поэтому планов на использование активов ФГУП, а тем более на его развитие наш холдинг не имеет».

В «Экониве» “Ъ-Черноземье” сказали, что не отказываются от возможности создать на базе таловского ФГУП селекционное хозяйство.

Хотя ФГУП и имеет особую правовую форму, он создан для ведения коммерческой деятельности и в случае банкротства отвечает своим имуществом, отмечает руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «Но государство передает имущество ФГУП или в аренду, или в оперативное управление, или в хозяйственное ведение. Если земли или иное имущество передано в аренду, то включить их в конкурсную массу не получится, в других двух случаях это возможно. Но арбитражный управляющий должен будет обратиться за заключением Росимущества. Отрицательное заключение Росимущества может стать препятствием для включения активов в конкурсную массу. А Росимущество по понятным причинам неохотно выдает положительные заключения», — напоминает господин Пермяков.

При этом на землю в рамках банкротства даже при положительном заключении Росимущества будут иметь преимущественные права компании, ведущие сельхоздеятельность на соседних участках, подчеркивает юрист. Таким образом, у кредиторов теоретически могут быть шансы удовлетворить часть требований за счет земель ФГУП, если они не находятся в аренде, но реализация этой возможности «потребовала бы колоссальных усилий со стороны кредиторов и управляющего», полагает Олег Пермяков.

Если же имущества должника окажется недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, а несостоятельность окажется вызванной действиями собственника (в данном случае государства), то собственник может быть привлечен к субсидиарной ответственности, напоминает юрист практики имущественных и обязательственных отношений национальной юридической службы «Амулекс» Марина Филиппова.

Олег Мухин