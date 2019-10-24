Агробиотехнопарку назначили цену

“Ъ-Черноземье” узнал подробности создания селекционных центров на базе четырех ФГУПов в Воронежской области, принадлежащих Минобрнауки РФ. В рамках единого агробиотехнопарка молочная группа «Эконива» планирует создать на базе ФГУП «Докучаевское» и ФГУП «Знамя Октября» два центра с общим объемом инвестиций 5,13 млрд руб.; свиноводческая «Агроэко» может вложить в ФГУП «Воробьевское» более 4 млрд руб., а «Союзсемсвекла» (совместное предприятие «Щелково Агрохим» и «Русагро») на базе ФГУП «Имени А.Л. Мазлумова» Рамонского района уже создает селекционно-семеноводческий центр по сахарной свекле за 4,5 млрд руб. Сотрудничество должно стать взаимовыгодным: компании получат дефицитную в регионе сельхозземлю и научную поддержку, а сотрудники ФГУПов смогут проводить исследования на новейшем оборудовании и расширить практическую базу.

О планах бизнеса по участию в создании селекционно-семеноводческих и племенных центров в рамках агробиотехнопарка “Ъ-Черноземье” рассказали источники в Воронежском госуниверситете и региональной власти. Вопрос взаимодействия местных ученых с бизнесом в рамках агробиотехнопарка обсуждался на совещании в облправительстве под руководством министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова в конце прошлой недели.

Группа «Эконива» Штефана Дюрра может поучаствовать в двух проектах в Таловском районе. На базе ФГУП «Докучаевское» компания планирует создать селекционно-семеноводческий центр по зерновым, зернобобовым, масличным культурам и многолетним травам за 870 млн руб. Компания хочет получать ценные генотипы сои и озимой пшеницы в условиях Центрального Черноземья, а также высшие репродукции сортов озимой пшеницы собственной селекции. На базе ФГУП «Знамя Октября» компания может создать селекционно-генетический центр для «генетической очистки» голштинской породы КРС и построить молочный комплекс с общим поголовьем 5,6 тыс. коров. Компания планирует получать генотипированных телочек в возрасте от девяти до 15 месяцев, сексированное семя, высокоценных бычков для реализации станциям по искусственному осеменению. В этот проект «Эконива» может вложить 4,26 млрд руб.

Группа «Агроэко» Владимира Маслова рассчитывает построить селекционно-генетический центр на 7 тыс. свиноматок с имунно-генетической лабораторией на базе ФГУП «Воробьевское» (Воробьевский район). Там компания планирует производить крупномасштабную селекцию свиней. Стоимость этого проекта оценивается в сумму свыше 4 млрд руб. А на базе рамонского ФГУП «Имени А.Л. Мазлумова» ООО «Союзсемсвекла» (совместное предприятие «Русагро» и «Щелково Агрохим») может создать семеноводческий центр по производству семян сахарной свеклы стоимостью 4,5 млрд руб.

Все четыре ФГУПа сейчас занимаются преимущественно селекцией в растениеводстве и подконтрольны Минобрнауки. На «Знамени Октября» введена процедура наблюдения по иску «Продимекса», продолжается рассмотрение заявления структуры «Продимекса» «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» о банкротстве ФГУП «Имени А.Л. Мазлумова».

По расчетам чиновников, проект «Эконивы» по селекции зерновых, зернобобовых, масличных культур и многолетних трав может позволить переломить тенденцию на снижение доли сортов отечественной селекции в посевах озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя и других культур. Сельхозпроизводители оценивают урожайность отечественных сортов и гибридов ниже зарубежных, к тому же иностранные компании ведут активную маркетинговую политику.

Но наибольшая импортозависимость сложилась в семеноводстве сахарной свеклы: доля завозимых семян в посевах свеклы составляет 99,7%. В животноводстве, по оценке чиновников, ситуация лучше, но сохраняется потребность в поставках импортных животных: инвесторам, активно вкладывающим в строительство свиноводческих и молочных объектов, не хватает собственного племенного поголовья. Ежегодную потребность в племенном поголовье молочного КРС Воронежской области в правительстве региона оценивают в 14 тыс. животных, фактическое обеспечение — 4 тыс.

В «Союзсемсвекле» ранее поясняли “Ъ-Черноземье”, что компания уже вложила в создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организацию системы их семеноводства в Воронежской области более 384 млн руб. Коммерческий директор «Эконивы» Сергей Ляшко рассказал “Ъ-Черноземье”, что ФГУПы предоставят компании землю для реализации проектов, а ученые из числа сотрудников ФГУПов и расположенного в Таловском районе НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева станут консультировать «Экониву» и проводить исследования, научные работы на объектах компании, имеющих современное оборудование.

Владимир Маслов в беседе с “Ъ-Черноземье” предпочел не комментировать проект, отметив, что проработка механизма только началась.

Отметим, что свободной земли в Воронежской области практически нет и для компаний получение участков ФГУПов может быть выгодным даже без учета участия ученых в проектах. Для профильных НИИ и ФГУПов польза от взаимодействия заключается в первую очередь в обмене селекционным материалом и в расширении практической базы через внедрение разработок крупными компаниями, сказал “Ъ-Черноземье” директор НИИ имени В.В. Докучаева, доктор сельскохозяйственных наук Виктор Турусов. «Если механизм взаимодействия будет реализован так, как он подается, мы считаем его взаимовыгодным», — подчеркнул господин Турусов.

Олег Мухин