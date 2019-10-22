Мэрия передает «Салют» в руки детей

Администрация Екатеринбурга закрывает один из старейших кинотеатров города «Салют». Его здание передадут городскому дворцу творчества детей и молодежи, а функцию кинопоказа — муниципальному кинотеатру «Космос». Участники рынка и эксперты отмечают привлекательность здания для общественных заведений.



О передаче здания кинотеатра «Салют» городскому дворцу творчества детей и молодежи сообщили в пресс-службе мэрии. «Со следующего года кинотеатр сменит направление деятельности. Здание будет предоставлено для расширения деятельности городскому дворцу творчества детей и молодежи. Здесь будут работать детские творческие коллективы. Не исключено, что кинопоказ здесь тоже сохранится, но станет не основным. Решение об этом будет принимать руководство дворца»,— рассказали в пресс-службе. Функцию кинопоказа, «в том числе социально значимых фильмов», возьмет на себя муниципальный кинотеатр «Космос».

Сотрудникам кинотеатра — сейчас там работают 22 человека — о принятом решении сообщили в понедельник на встрече с представителями администрации и дворца. Им предложили уйти «по сокращению» или остаться работать в штате дворца творчества.

Кинотеатр «Салют» — один из старейших кинотеатров Екатеринбурга. Датой основания считается октябрь 1912 года. С 1992 года принадлежит муниципальным властям. Состоит из восьми залов общей вместимостью 900 мест. Помимо новинок кинопроката, в нем демонстрируются авторские работы и картины-лауреаты международных кинофестивалей. Обязанности директора с июня этого года исполняет Евгений Вагнер, занимавший ранее должность прокурора в Туринском районе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка кинотеатра составила 65,2 млн руб., чистый убыток — 10,6 млн руб.

Сейчас в Екатеринбурге насчитывается 19 кинотеатров. Участник уральского кинорынка, пожелавший остаться неназванным, считает решение мэрии нецелесообразным, «учитывая, что это старый и известный кинотеатр города». По его мнению, «муниципальные власти руководствуются не возможностями бизнеса, а кулуарной игрой». Он уверен, что здание «Салюта» сносить не будут. «Кинотеатр скован соседними строениями. Это большой кот в мешке. Однако всегда можно и перегородки внутри настроить, и культурное здание объекта сохранить, как это сделали с Коляда-театром (расположен в здании бывшего кинотеатра “Искра”.—“Ъ”)»,— добавил собеседник.

«Если не будет кинотеатра, то будет что-нибудь другое — ресторан или клуб. Здесь нет жилья, и это общественная точка. Здание все равно будет привлекать внимание»,— полагает председатель свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин. Он напомнил о проекте создания пешеходной улицы Толмачева, который инициировал кинотеатр «Салют» восемь лет назад. «Поскольку это должна была быть пешеходная улица, то рассчитывалось, что к ним будет ходить больше посетителей»,— пояснил господин Вяткин, добавив, что даже после закрытия «Салюта» проект не потеряет своей актуальности.

Анастасия Реутова, Анна Лапина