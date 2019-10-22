22 октября, вторник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Мэрия передает «Салют» в руки детей

Закрывается один из старейших кинотеатров Екатеринбурга

Коммерсантъ (Екатеринбург) от

Администрация Екатеринбурга закрывает один из старейших кинотеатров города «Салют». Его здание передадут городскому дворцу творчества детей и молодежи, а функцию кинопоказа — муниципальному кинотеатру «Космос». Участники рынка и эксперты отмечают привлекательность здания для общественных заведений.


О передаче здания кинотеатра «Салют» городскому дворцу творчества детей и молодежи сообщили в пресс-службе мэрии. «Со следующего года кинотеатр сменит направление деятельности. Здание будет предоставлено для расширения деятельности городскому дворцу творчества детей и молодежи. Здесь будут работать детские творческие коллективы. Не исключено, что кинопоказ здесь тоже сохранится, но станет не основным. Решение об этом будет принимать руководство дворца»,— рассказали в пресс-службе. Функцию кинопоказа, «в том числе социально значимых фильмов», возьмет на себя муниципальный кинотеатр «Космос».

Сотрудникам кинотеатра — сейчас там работают 22 человека — о принятом решении сообщили в понедельник на встрече с представителями администрации и дворца. Им предложили уйти «по сокращению» или остаться работать в штате дворца творчества.

Кинотеатр «Салют» — один из старейших кинотеатров Екатеринбурга. Датой основания считается октябрь 1912 года. С 1992 года принадлежит муниципальным властям. Состоит из восьми залов общей вместимостью 900 мест. Помимо новинок кинопроката, в нем демонстрируются авторские работы и картины-лауреаты международных кинофестивалей. Обязанности директора с июня этого года исполняет Евгений Вагнер, занимавший ранее должность прокурора в Туринском районе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка кинотеатра составила 65,2 млн руб., чистый убыток — 10,6 млн руб.

Сейчас в Екатеринбурге насчитывается 19 кинотеатров. Участник уральского кинорынка, пожелавший остаться неназванным, считает решение мэрии нецелесообразным, «учитывая, что это старый и известный кинотеатр города». По его мнению, «муниципальные власти руководствуются не возможностями бизнеса, а кулуарной игрой». Он уверен, что здание «Салюта» сносить не будут. «Кинотеатр скован соседними строениями. Это большой кот в мешке. Однако всегда можно и перегородки внутри настроить, и культурное здание объекта сохранить, как это сделали с Коляда-театром (расположен в здании бывшего кинотеатра “Искра”.—“Ъ”)»,— добавил собеседник.

«Если не будет кинотеатра, то будет что-нибудь другое — ресторан или клуб. Здесь нет жилья, и это общественная точка. Здание все равно будет привлекать внимание»,— полагает председатель свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин. Он напомнил о проекте создания пешеходной улицы Толмачева, который инициировал кинотеатр «Салют» восемь лет назад. «Поскольку это должна была быть пешеходная улица, то рассчитывалось, что к ним будет ходить больше посетителей»,— пояснил господин Вяткин, добавив, что даже после закрытия «Салюта» проект не потеряет своей актуальности.

Анастасия Реутова, Анна Лапина


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя