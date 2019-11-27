«Диагноз поставлен верно, но как лечить болезнь, не совсем понятно»

Бизнес боится повышать прибыль и производительность труда — об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, владельцы предприятий опасаются роста проверок и другого давления со стороны власти. Орешкин предложил поработать над тем, чтобы изменить мышление чиновников и разного рода контролеров. Первый вице-премьер Антон Силуанов не согласился с этим утверждением. По его мнению, в целом ситуация удовлетворительная. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что предприниматели научились адаптироваться к российским реалиям.

Министр экономического развития фактически указал на то, что развития у нас нет. Действительно, подобное вряд ли возможно, если бизнес не заинтересован в росте производительности труда и прибыли. По словам Максима Орешкина, ему известны факты, когда предприниматель отказался наращивать показатели и объяснил это тем, что тогда придут налоговики и местные власти — проверят или попросят денег на какой-нибудь нужный региону проект.

Существует и самый негативный сценарий: придут силовики и скажут, какое же у вас хорошее предприятие, наденут наручники и уведут.

В итоге получается классическая история — в России бедным быть выгоднее. Будешь высовываться — себе дороже. Вывод из всего этого следующий: наших людей, особенно наделенных властью, нужно воспитывать. Прибыль же не из воздуха берется, ее заработать надо. Но наши чиновники и проверяющие этого не понимают. И подобное пагубно сказывается на ситуации в стране. Мышление нужно менять. Орешкин заявил об этом на Международном форуме производительности во время обсуждения соответствующего национального проекта. Присутствующий там же первый вице-премьер Антон Силуанов упрекнул подчиненного, что тот сгущает краски. Если такое и существует, так это единичные случаи, да и рост производительности труда и прибыли не являются критериями для налоговых проверок. Скоро заработает национальный проект и все будет еще лучше.

Можно по-разному относиться к Максиму Орешкину и его деятельности, но в этот раз он попал в точку. Иными словами, диагноз поставлен верно, но как лечить болезнь, не совсем понятно. Если за 30 лет капитализма в России мышление осталось советским, за один день его точно не изменишь. Более того, собственно, к мышлению добавилось еще и стремление к раскулачиванию. А это значит, болезнь прогрессирует, и национальным проектом ее точно не вылечишь. У этой проблемы просто нет решения. Какой смысл здесь что-то делать, если все равно отберут. Проще на чем-нибудь быстро раскрутиться и вывести деньги за границу.

Но судя по словам Силуанова, все эти разговоры правительству надоели. У нас же есть критерии — к прибыли не придираться, значит, все нормально. То же самое и силовикам сказано — проверками не мучить.

Все что требуется от государства, оно делает.

Что касается мышления, здесь тоже вопрос сложный: среди бизнесменов хватает жуликов. Да, иногда бывают вот такие единичные случаи, о которых говорит Орешкин. Хотя по большому счету дело не в мышлении. Слишком много в России бедных, вот богатые и раздражают. И местным властям на проекты не хватает, и у силовиков зарплата маленькая, и мышление застряло в советском прошлом. Теперь вот и прибыль приходится прятать, иначе не выжить. Экономика все больше переходит на темную сторону.