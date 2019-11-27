Правила контроля за бизнесом отправляют на пересмотр

Белый дом готов начать реформу надзора и контроля за бизнесом. Профильная комиссия российского правительства одобрила два законопроекта, которые нужны для так называемой «регуляторной гильотины», сообщают «Ведомости». Оба проекта 28 ноября будут обсуждаться на заседании кабинета министров. Документы, в частности, предполагают, что каждые пять лет нормативные акты должны будут снова анализироваться, а неактуальные — отменяться. Результаты проверок можно будет обжаловать в досудебном порядке.

На бумаге для бизнеса такие меры выглядят довольно привлекательно, но главное, чтобы новая система действительно работала, считает президент сети химчисток-прачечных «Диана» Дмитрий Несветов: «Если все это будет принято в том виде, в котором сейчас обсуждается — это, наверное, хорошо. Но у нас принципиально иная идеология, отношения между реальным бизнесом и властью.

В экономике очень много места отведено государству, ровно таким же образом выстраивается вся политика и логика регуляторной деятельности.

Контролирующий орган в России важнее, чем экономический субъект. До тех пор, пока маятник не повернется, никакие законодательные меры, смягчения, переходные периоды и прочее действовать не будут».

Ранее российскому бизнесу было сложно поверить в снижение административной нагрузки. В мартовском опросе представителей малого и среднего предпринимательства, который провела Федеральная служба охраны, 47% респондентов заявили о ее росте. В 2018-м об этом говорили только 43%. Государству необходимо наконец-то установить четкие и окончательные правила игры в плане контроля и надзора, говорит основатель и управляющий партнер сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова: «Сейчас как происходит? Сегодня отменяем устаревшие нормы, а завтра мы их возвращаем. Чтобы стало легче, первое, что надо сделать, — это утвердить количество пунктов. Второе — снять с бизнесмена все обязательства, которые на него перевешивает государство. В Москве штрафуют за то, что предприятие, например, не вешает флаги во время праздников. Это задача города, ее должны выполнять местные власти. Существует куча мелочей, которые мешают развиваться бизнесу».

Несмотря на предполагаемое смягчение надзора, государство планирует ввести новые виды регулирования — контрольные закупки, выездные обследования и рейды. Нынешние правила игры понятны предпринимателям, а изменение статус-кво, наоборот, может создать проблемы, считает основатель сети съестных лавок «Две сестры» Галина Дембицкая: «Мы относимся к малому бизнесу, существуем пятый год. Слава богу, давление со стороны органов не ощущаем — очень приятно работать в таком ключе. Никаких плановых проверок нет. Мы со своей стороны выполняем все, в том числе платим все налоги, и никакого контакта с проверяющими органами у нас нет. К сожалению, какие-то контрольные закупки все равно развязывают руки всем органам, и выявляется много непорядочных людей, которые пользуются своим положением».

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Как пишут «Ведомости», новые правила надзора не будут распространяться на контроль ФАС за антимонопольным законодательством, госзакупками, сделками экономической концентрации, иностранными инвестициями и гособоронзаказом. Действующее регулирование также сохранится на валютное, налоговое и таможенное законодательство, а также на контроль за экспортом.

Владимир Расулов