ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

В среду пограничная служба России не впустила в страну известного французского социолога Карин Клеман — сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что она представляет угрозу безопасности РФ. Ранее госпожа Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.

Как рассказала “Ъ” Карин Клеман, она прилетела в Москву в среду вечером. «На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево мне сообщили про запрет въезда в Россию. Отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне десять лет нельзя посещать Россию»,— рассказала она. По ее словам, постановление ссылается на п. 1 ч. 1. ст. 27 ФЗ-114 (запрет на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства»).

«Мне сообщили, что ближайшим рейсом меня отправят обратно во Францию»,— пояснила госпожа Клеман. Она рассказала, что проинформировала о происшедшем посольство Франции. Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Карин Клеман — известный французский и российский социолог, доктор наук, специалист по низовым коллективным движениям. Впервые она приехала в Россию в 1994 году, чтобы собрать материал для диссертации о проблемах рабочего движения. В 1996 году вернулась в Россию и прожила здесь до 2018 года. Она занималась преподаванием и научной работой, также была в числе основателей института «Коллективное действие», который изучал протестные движения в России. В 2002–2009 годах была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, сейчас состоит в браке с Андреем Демидовым, который долгое время был сопредседателем независимого профсоюза «Учитель».

Госпожа Клеман сообщила “Ъ”, что приехала в Россию для участия в научной конференции. 29 ноября она должна была обсудить с российскими социологами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских «желтых жилетах».

«Последний год я изучаю это движение, много времени провела с региональными активистами “жилетов” и с удивлением обнаружила, что они говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах. У них схожая социальная критика, схожее отношение к властям,— рассказала Карин Клеман.— Собственно, об этом я намеревалась рассказать в лекции. Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны, это очень странно».

Член президентского Cовета по правам человека, лидер Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил “Ъ”, что шокирован запретом на въезд госпоже Клеман. «Я знаю Карин много лет и никогда не видел, чтобы она участвовала в каких-то действиях, которые можно интерпретировать как угрозу России. Она блестящий специалист, изучает социальные движения, профсоюзы. Как социолог, она лично знакома с сотнями активистов из разных регионов, всегда в гуще событий,— рассказал господин Кравченко.— Мы в профсоюзной работе часто опирались на ее блестящие исследования с глубоким анализом событий».

Господин Кравченко подчеркнул, что вместе с коллегами «выражает Карин человеческую солидарность» и «сделает все необходимые запросы, попытается выяснить, по какой причине был введен запрет». «Но я не в первый раз сталкиваюсь с такой формулировкой и понимаю, что такие решения принимаются по закрытой процедуре. Повлиять на это позорное решение фактические невозможно — ни через парламентариев, ни по линии СПЧ,— признал господин Кравченко.— К сожалению, кто-то считает, что угрозу безопасности страны представляет эта хрупкая женщина, блестящий социолог».

«Парадоксальное решение — доктор наук, социолог, специалист в сфере трудовых отношений представляет угрозу властей России, поскольку приедет на научную конференцию в Москву,— заявил “Ъ” депутат Госдумы Олег Шеин, бывший муж Карин Клеман.— Запрет введен на 10 лет. Поскольку наука никуда не исчезнет, несмотря ни на каких запретителей, мы теперь знаем, какой срок они себе отвели. Как иначе это объяснить?»

Александр Черных