Немецких зоологов проводили как туристов

О скандальной ситуации в Тувинском государственном университете рассказал завлабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Андрей Чабовский. На конференцию, устроенную вузом, не пустили двух немецких ученых. Организаторы, по его словам, сослались на приказ Минобрнауки об ограничениях на встречи российских и иностранных исследователей. В университете “Ъ” заявили, что ученых не допустили к участию из-за наличия у них только туристических, а не рабочих виз.
Господин Чабовский во вторник написал на своей странице в Facebook, что международный статус конференции в Тувинском государственном университете «обеспечивали два немца: уважаемый профессор и его жена-коллега». «До того они более 20 лет вкладывались и деньгами, и своей работой в исследования в Туве, стали ее фанатами, обзавелись друзьями и сами стали таковыми для многих местных и вообще российских зоологов,— рассказал ученый.— Он почетный член Российского териологического общества при РАН. К конференции на свои деньги они отчеканили очень симпатичные памятные медали, чтобы вручить их уважаемым российским коллегам».
V-я международная научная конференция «Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона» прошла с 11 по 15 сентября в Тувинском государственном университете. Микаэль и Аннегрет Штуббе — зоологи из Германии. Запрет на посещение ими университета появился, когда они уже прибыли на конференцию.
В Тувинском государственном университете “Ъ” заявили, что ученые из Германии «прибыли в Россию по туристическим визам», а «по российскому законодательству (приказ МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 27 декабря 2003 года №19723A/1048/922 “Об утверждении перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства”) участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно».
«С упоминаемым в публикации в СМИ доктором биологических наук, завлабораторией Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Андреем Чабовским никаких договоренностей по поводу участия немецких ученых в конференции не было. И его публичное высказывание в социальных сетях является, как мы предполагаем, его личным субъективным мнением»,— отметили в вузе, подчеркнув при этом, что в конференции приняли участие специалисты из Испании, Великобритании, Германии, Польши, Сербии, Монголии, Казахстана и Киргизии.
Напомним, ранее Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. Приказ вызвал возмущение научного сообщества, а нобелевский лауреат Андрей Гейм заявил “Ъ”, что «идиотизм, к сожалению, крепчает по всему миру, а не только в России», но эта конкретная инициатива выглядит очень «по-советски». В Минобрнауки тогда заявили, что документ «носит рекомендательный характер». В Кремле призвали не «создавать излишества» в правилах, но напомнили, что «зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял».
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