Немецких зоологов проводили как туристов Ученым из Германии не дали принять участие в конференции по биоразнообразию в Туве

О скандальной ситуации в Тувинском государственном университете рассказал завлабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Андрей Чабовский. На конференцию, устроенную вузом, не пустили двух немецких ученых. Организаторы, по его словам, сослались на приказ Минобрнауки об ограничениях на встречи российских и иностранных исследователей. В университете “Ъ” заявили, что ученых не допустили к участию из-за наличия у них только туристических, а не рабочих виз.

Господин Чабовский во вторник написал на своей странице в Facebook, что международный статус конференции в Тувинском государственном университете «обеспечивали два немца: уважаемый профессор и его жена-коллега». «До того они более 20 лет вкладывались и деньгами, и своей работой в исследования в Туве, стали ее фанатами, обзавелись друзьями и сами стали таковыми для многих местных и вообще российских зоологов,— рассказал ученый.— Он почетный член Российского териологического общества при РАН. К конференции на свои деньги они отчеканили очень симпатичные памятные медали, чтобы вручить их уважаемым российским коллегам».

Андрей Чабовский утверждает, что оргкомитет ответственности не несет, так как на конференцию ученых не пустили чиновники из местного министерства образования.

V-я международная научная конференция «Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона» прошла с 11 по 15 сентября в Тувинском государственном университете. Микаэль и Аннегрет Штуббе — зоологи из Германии. Запрет на посещение ими университета появился, когда они уже прибыли на конференцию.

В Тувинском государственном университете “Ъ” заявили, что ученые из Германии «прибыли в Россию по туристическим визам», а «по российскому законодательству (приказ МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 27 декабря 2003 года №19723A/1048/922 “Об утверждении перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства”) участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно».

В университете заявили: немецким ученым пояснили, что по этой причине они не могут принимать участия в конференции, им «было предложено опубликовать результаты исследований в Сборнике конференции».

«С упоминаемым в публикации в СМИ доктором биологических наук, завлабораторией Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Андреем Чабовским никаких договоренностей по поводу участия немецких ученых в конференции не было. И его публичное высказывание в социальных сетях является, как мы предполагаем, его личным субъективным мнением»,— отметили в вузе, подчеркнув при этом, что в конференции приняли участие специалисты из Испании, Великобритании, Германии, Польши, Сербии, Монголии, Казахстана и Киргизии.

Напомним, ранее Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. Приказ вызвал возмущение научного сообщества, а нобелевский лауреат Андрей Гейм заявил “Ъ”, что «идиотизм, к сожалению, крепчает по всему миру, а не только в России», но эта конкретная инициатива выглядит очень «по-советски». В Минобрнауки тогда заявили, что документ «носит рекомендательный характер». В Кремле призвали не «создавать излишества» в правилах, но напомнили, что «зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял».

Ксения Миронова