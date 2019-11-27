На Адмиратейских верфях заложили патрульный корабль «Николай Зубов»

На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» 27 ноября заложили патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов». В торжественной церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Президент прикрепил табличку с названием корабля к закладной секции судна, а затем пообщался с рабочими.

Напомним, что «Николай Зубов» является универсальным патрульным кораблем ледового класса. Его сдача запланирована на ноябрь 2024 года. Первый корабль серии — «Иван Папанин» будет передан ВМФ в 2023 году. На воду его спустили 25 октября.