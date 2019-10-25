Боевой корабль проекта 23550 «Николай Зубов» будет заложен осенью 2020 года

Закладка второго патрульного корабля ледокольного типа проекта 23550 «Николай Зубов» состоится осенью 2020 года. Об этом заявил журналистам генеральный директор судостроительного завода АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, сообщает «Интерфакс».

При этом, по словам господина Бузакова, первый корабль этой серии — «Иван Папанин» будет передан ВМФ в 2023 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что универсальный патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» был спущен на воду в пятницу, 25 октября. В торжественной церемонии принимала участие племянница знаменитого советского полярника.