За что боролись, мадам?..

Женская забастовка, грянувшая в Швейцарии этим летом, вывела на улицы почти миллион человек. Она стала крупнейшей политической акцией страны в новейшей истории. Чего не хватает европейским дамам для счастья?

Валентина Каюк, Женева

Отправляясь жить в Европу в 2009-м, я полагала, что местные феминистки уже отвоевали все женские права, во всяком случае элементарные. Думала: ну если в России, например, равноправное голосование мужчин и женщин узаконили в 1917-м, то в странах Запада наверняка раньше. Но ошиблась. Оказывается, швейцарки требовали этого права на Всеобщей забастовке в 1918 году, но получили его только в 1971-м, а в кантоне Аппенцелль (Appenzell), самом неуступчивом,— в 1991-м! Реальность шокирует! Самое невероятное то, что Швейцария, называющая себя «родиной современной прямой демократии», оказалась более отсталой в избирательном праве женщин, чем, например, Никарагуа и некоторые африканские государства. Возникает недоумение: неужели в местном обществе ни во что не ставили женский интеллект? Зафиксировали в сознании граждан облик домохозяйки, гремящей кастрюлями и не способной к умственной деятельности? В «просвещенной» Европе?..

Выходит, что да. Об этом говорит небольшой экскурс в историю. Из местных СМИ узнаешь, что до 1985 года швейцарки не имели равных прав с супругами в семье. Муж мог запретить своей половине работать вне дома, сам выбирал место жительства, распоряжался деньгами супруги, и без его разрешения она не могла открыть счет в банке. В Европе были времена, когда учительницам не разрешали вступать в брак, считая, что эта профессия «несовместима с семьей»… До 2002 года в Швейцарии запрещали аборты по немедицинским показаниям, и без рецепта нельзя было купить средства контрацепции. В результате они становились «золотыми», ведь прием у врача — платный.

Работающие швейцарки боялись рожать, потому что до 2005 года отпуск по уходу за ребенком не оплачивался. Но и после 2005 года много им не дали — всего 14 декретных недель с выплатой 80 процентов зарплаты.

Местные забастовщицы считают, что оптимальный материнский отпуск должен составлять не меньше 38 недель. Скромно просят, но в каком веке они получат это благо, неизвестно, хотя демографическая проблема — старение нации, уже на четверть состоящей из эмигрантов, налицо.

Кажется, нужно положить конец этой несправедливости, но… Как сообщило одно СМИ, «каждую седьмую швейцарку увольняют после выхода из декрета». Работодатели не желают оплачивать больничные из-за маленьких детей. Другое издание, подчеркнув, что «законодательство Конфедерации запрещает увольнение по семейным причинам, в том числе из-за беременности», в ходе опроса 3 тысяч мам-швейцарок выяснило, что «в 70 процентах случаев женщин увольняют, в 30 процентах они уходят сами, чтобы обеспечить ребенку должный уход».

Домашнее воспитание чад уменьшает рабочий стаж мам, поэтому разница в пенсиях «слабого» и «сильного» полов, как рассказывают местные СМИ, может доходить до 40 процентов. Правда, в начале 2000-х женщины, ухаживавшие дома за детьми, забили, пожалуй, самый досадный мяч в ворота супругов, получив право забирать у них при разводе четверть, а то и треть их пенсионных накоплений. Мужчины негодовали: «До святого добрались!»

Вы спросите про детские сады и ясли? Они в дефиците и очень дорогие, съедают зарплаты мам и просят еще. Есть выход? Увы, пресса назвала утопией лозунг забастовщиц 2019 года: «Детские сады для всех». С другой стороны, занятость жен только злит мужей. Потому что при солидарной зарплате супругов, когда два оклада складываются вместе и попадают под секиру прогрессивного налогообложения, доход жены «улетает» на оплату детсада или няни. Какой смысл работать, если почти все деньги отдаешь за присмотр за ребенком?.. В одном местном издании прочла, что уход за детьми в Швейцарии в два-четыре раза дороже, чем в соседних странах. При этом налоговый вычет с расходов на ребенка на руку только кучке богатых семей, а для остальных, со слабым бюджетом и низкой покупательской способностью, он не делает погоды.

Говоря о «потолке» женских зарплат, некоторые СМИ пишут, что женщины часто находятся в самом низу «тарифной сетки», где расположены «дешевые» зарплаты». Поэтому дамам труднее «по-настоящему сделать карьеру». А мужчинам проще. Их более солидные доходы из-за гендерного неравенства позволяют им безбедно перепрыгнуть на неполный рабочий день, чтобы окончить еще какие-то курсы повышения квалификации и продвинуться в карьере.

Женские слабости отменяются

Так вышло, что мое первое впечатление о Швейцарии было связано именно с женщинами в аэропорту Женевы в 2009-м. Этакие особы с грубоватой походкой, навьюченные увесистыми рюкзаками выше головы, они еще тащили чемоданы по лестницам (не везде эскалаторы, не всегда включены). Тянули их на пределе дамских возможностей, с напряженными пунцовыми лицами и каким-то нарочитым грохотом, словно и не беспокоясь, что багаж может развалиться. Не глядели по сторонам, не ожидали ни от кого помощи. Правда, никто и не предлагал. Мужчины проходили мимо и старались не смотреть на тяжеловесок. Я была в растерянности, оглядывалась на мужа, но он не проявлял ни малейшего желания подхватить чей-то багаж. Объяснил: «Вы, феминистки, боролись за равноправие с мужчинами, теперь не надо жаловаться».

Так я стала местной. Скоро заметила, что муж демонстративно не подает мне руку при выходе из автобуса, трамвая… Брала досада, и я решилась попросить его быть галантнее. Он нехотя согласился, но признался, что ему будет стыдно перед другими мужчинами. Засмеют, мол. Какое-то время он подавал руку, пряча глаза от посторонних взглядов, но так как это было «через не хочу», то проявлялось все реже и потом сошло на нет. Я больше не настаивала.

Когда огляделась в новой стране, то увидела, что у швейцарских пар на первом месте не любовь, а честное партнерство, этакий финансовый фундамент, на котором расставлены не только все точки над i, но и запятые. Что не удивительно при жестком противостоянии полов. Отмечу, что швейцарцы гордятся своим партнерством в семье, хотя его обратная сторона — неуступчивость, нетерпимость, а то и рукопашный бой. По статистике, приведенной СМИ, в Швейцарии каждый месяц одна женщина погибает от рук настоящего или бывшего партнера.

Забастовки отменили в 1937-м

Противостояние полов в Швейцарии накалялось не один век. И сегодня камнем преткновения остается разница в оплате равноценного труда мужчин и женщин. При том что принцип равенства мужчин и женщин (в том числе равной оплаты за равный труд) записан в Конституции Швейцарии. Появился он там после одобрения большинством граждан на референдуме в 1981 году. Очень поздно, заметим, для современной истории, а все потому, что швейцарские джентльмены четыре (!) раза голосовали без женщин против равенства с ними, в том числе в зарплатах. И вот лед тронулся, и, казалось, никому ничего не нужно больше доказывать. Но… что-то пошло не так в стране с имиджем законопослушной.

До сих пор, как пишут газеты, при одинаковой квалификации двоих работников разного пола мужчины получают примерно на 20 процентов больше. Некоторые СМИ считают, что эта разница скачет от 8,7 процента до 19 процентов, с оговоркой, что на частных предприятиях она выше. Правда, маленький прорыв к равенству в зарплатах был. Несколько лет назад группа предприятий выступила с инициативой платить одинаково за равный объем и качество по формуле: месье = мадам, но дальше эксперимента дело не пошло. Местные работодатели остаются, как правило, на стороне сильных.

Это стало одной из главных причин первой общенациональной женской забастовки, грянувшей 14 июня 1991 года. Тогда на улицы вышли почти полмиллиона женщин и устроили тарарам на всю страну. Чтобы оценить их мужество, надо знать: в Швейцарии настоящие забастовки с остановкой работы, ударяющие по экономике, отменили еще в 1937 году. Оказывается, тогда власти подписали «трудовой мир» с профсоюзами и работодателями, чтобы те не бузили, если что, а решали наболевшие социальные и политические вопросы «за столом тарифных переговоров».

Уговор по поводу забастовок просуществовал 82 года и продолжает здравствовать. Только женщины его дважды нарушили. Осмелюсь предположить, что из-за «трудового мира», своеобразного принуждения к спокойствию, местные дамы потеряли уйму времени на борьбу за свои элементарные права. Когда разговариваешь с бастующими швейцарками, то возникает ощущение, что они попали из патриархального, размеренного прошлого в бурлящее будущее. Сейчас, когда гендерная принадлежность размывается, кажется, что уже не до выравнивания прав мужского и женского полов, разобраться бы с их количеством. Что касается денег, зарплат, то Швейцария вошла в десятку худших стран по стоимости жизни — ну очень дорогая!

Розлив… местного наива?

Было наивно ждать, что с дискриминацией швейцарских женщин будет покончено вдруг раз и навсегда, ведь игнорирование их прав в обществе стало почти традиционным. И даже женская забастовка 1991 года дала немного, она лишь подтолкнула бездействующие власти. Лишь в 1996-м прицепом к статье в Конституции вышел федеральный закон «О равенстве мужчин и женщин», включающий и право на равную оплату за труд равной ценности. Вышел и… остановился? Читаю в одной из статей: «…по-прежнему существует необъяснимая разница в оплате труда между двумя полами». А объясняется это тем, что добиться равенства в этом вопросе хотели, оказывается, в добровольном порядке, с помощью «диалога по вопросам равной оплаты труда», который длился в обществе с 2009 по 2014 год. Но именно в 2014-м пресса забила в колокола. Читаю: «По данным Швейцарского объединения профсоюзов (USS), зарплатный разрыв между женщинами и мужчинами не только не уменьшился, но начал расти и достиг 18,9 процента».

И как отреагировали власти? Федеральный совет предложил контрмеру: подготовить к середине 2015 года законопроект об обязательных аудиторских проверках оплаты труда на средних и крупных предприятиях. Казалось, наконец-то государство станет наказывать недобросовестных, но нет!

Оно скромно осталось в стороне, оставив женщин самих судиться с работодателями. Правда, им разрешили пользоваться результатами аудита, что увеличивало их шансы выиграть. Только вот не многие пошли в суд, где надо заплатить за услуги дорогостоящих адвокатов. Проблема повисла.

В декабре 2018 года власти конкретизировали законопроект, решив обязать предприятия со 100 и более работниками предоставлять информацию о заработной плате сторонним аудиторам. Было непонятно, почему только предприятия со 100 и более? Кстати, к ним относятся только 0,9 процента компаний, в которых занято 46 процентов швейцарских рабочих. А как же гражданки, кто трудится в коллективах поменьше? Опять дискриминация?

Бабья «ответка»

Местных дам уже не проведешь, они, похоже, отнеслись к очередному обещанному «прянику» — внешнему аудиту предприятий, как к пролетевшему над их головами воздушному змею. Чуда не произошло. Вторая женская забастовка разразилась в июне 2019-го. На улицы вышли уже около миллиона женщин и сочувствующих им мужчин, как сообщала пресса. Такого шума я не слышала здесь 10 лет.

Хозяева предприятий, как сообщала пресса, отнеслись к этому событию по-разному. Большинство из них дали отгулы бастующим работницам, но предупредили, что «вычтут день из зарплаты», другие категорично отказали в выходном, что не исключало санкций. Часть школ, оставшихся без учителей, отменили занятия, а в других вовремя позаботились о заместителях. А вот в Женеве один магазин бастовал коллективом!

Вообще, надо было видеть улицы с потоками возмущенных женщин, это зрелище будоражило — вот дают бабоньки! Они кричали, словно жалуясь на всю планету…

Услышали их? Признаюсь, я надеялась на серьезные разборки «женских» проблем перед выборами парламента Швейцарии, которые прошли недавно, 20 октября. Ведь если начнется третья женская забастовка, то она может охватить всю страну! Ждала, что в предвыборных лозунгах прозвучат волшебные, успокаивающие ноты. Не прозвучали. Странно, ведь в правительство рвалось много дам, и оно стало-таки более женским. Где же солидарность? СМИ сконцентрировали внимание на другом, мол, новый парламент «позеленел», так как в нем добавилось депутатов, ратующих за экологию. Лишь бы природа не кашляла.

Хотя власти кое-что сделали — конкретизировали проверку зарплат. Появилась информация, что 1 июля 2020 года начнется-таки сторонний аудит предприятий, имеющих больше 100 работников. Владельцы бизнеса будут обязаны проинформировать своих работников об этом новшестве. Плюс запускается анализ равной оплаты равного труда. Первый его этап закончится в июне 2021-го, последующие будут проходить каждые четыре года и завершатся в 2032-м. Но повторяться они будут, только если первый анализ не покажет, «что между работниками обоих полов не существует необъяснимого разрыва в заработной плате». Позитивный посыл, но какой-то угрожающий, словно необъяснимое может вдруг превратиться к лету 2021 года в объяснимое, и тему закроют.

Такая перспектива добавляет грусти, а усиливают ее ученые. Как рассказывает местная пресса, Всемирный экономический форум сообщил в 2018 году, что «на достижение экономического равноправия (в мире.— "О") между мужчинами и женщинами уйдет еще 202 года, политического равноправия — 107 лет».

…Уверена, женщинам хотелось бы, чтобы равные гражданские права с мужчинами добавили гармонии в отношения двух полов. Не случилось. Похоже, что мужчины и женщины, ломая копья в борьбе за свои права, ломали и стрелы Амуров.

Феминизм застрял, как грузовик в болоте. И, на мой взгляд, в перетягивании каната между командами «М» и «Ж» пострадали мужественность мужчин и женственность женщин, которые, как известно, усиливаются друг другом.

Досталось и институту брака, его побило-таки градом ледяных стрел со стороны обоих полов. Более того, не привело ли эмоциональное отчуждение двух лучших творений на Земле к размытому восприятию при выборе сексуального партнера? Допускаю, что скупые на равноправие мужчины, породив в Европе армии феминисток, их же шипами и подталкиваются к гомосексуализму. А мужененавистницы создают союзы между собой.

Спрашивается, зачем было злить представительниц прекрасного пола? На мой взгляд, это унизительно — добиваться женских прав… Разве не государство должно их гарантировать без всякой шумихи? Кто может быть доволен перевесом сильной половины — разве что неотмщенные мужи?.. Если все женщины поднимутся, как разбуженные пчелы, то можно еще раз докатиться до матриархата!

Пока к идейным суфражисткам и феминисткам присоединились шокирующие публику «амазонки» Femen, добавившие работы полиции, и еще перформансистки, предлагающие прохожим потрогать их оголенные интимные места через картонные коробки. А каких предводительниц принесет завтра?..